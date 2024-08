Eventi a Pisticci: Lucania Film Festival, Teenage Attack Festival, Sport Expo e StraMarconia

Numerosi gli eventi in corso o che si svolgeranno nei prossimi giorni a Pisticci (Matera) e nella sua frazione di Marconia, fino all’11 agosto. E’ dal 4 che si sta svolgendo il prestigioso Lucania Film Festival, tra le piazzette del centro storico, che terminerà l’11. Qui il programma dettagliato: https://www.lucaniafilmfestival.it/?fbclid=IwY2xjawEgHoJleHRuA2FlbQIxMAABHfui9QcJY0v5AZPjjMPX_n3d-LP6GfBhQzwj8vHNvH_dS1DTmutLk9NvsQ_aem_3ke7Cxc5v01JFOG4bWfEpw .

L’8 & 9 agosto, 19.30, si svolgerà il Teenage Attack Festival, X edizione, nella Villa comunale, Pisticci. Una due giorni dedicata alla scena musicale underground lucana, con concerti, presentazioni letterarie, performance live e un’area dedicata agli amanti del vinile e del vintage.

Il 9 agosto, in piazza Elettra, nella frazione pisticcese di Marconia si terrà lo Sport Expo, una vetrina per tutte le realtà che rappresentano l’offerta sportiva del territorio ed evento di apertura della StraMarconia.

L’11 agosto, infine, si svolgerà la XV edizione della StraMarconia, con partenza alle 16.00, da piazza Elettra, in Marconia, per l’appunto. Quest’anno l’appuntamento sarà dedicata alla promozione della pace attraverso lo sport. La manifestazione non è solo una gara podistica, ma una celebrazione dello sport, del benessere e del senso di comunità.

Da non dimenticare gli appuntamenti di Argojazz e Argodanza in corso a Marina di Pisticci con i seguenti appuntamenti fino a domenica 11 agosto: 7 agosto, Argonauti, Marina di Pisticci, Compagnia Balletto lucano presenta Marea

8 agosto, Argonauti, Marina di Pisticci, Guy Shotton Urban Trio

10 agosto, Argonauti, Marina di Pisticci, Connection Live

11 agosto, Argonauti, Marina di Pisticci, Kora Connection.