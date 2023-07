Eustachio Braia la ”scintilla” che innescò… la Brecav

Se ne è andato a 85 anni Eustachio Braia, artigiano materano del settore servizi per auto e motoveicoli, come si diceva un tempo quando tecnica, passione, esperienza sul campo erano quel fattore di affidabilità e competenza che facevano di un nome, di una officina, di un laboratorio un punto di riferimento per andare sicuri. Elettrauto? Molto di più tra batterie, impianti, luci e cavi candela che più avanti,erano il 1985 diedero vita al marchio Brecav (acronimo di BR, Braia, E, Eustachio, CAV, cavi) è il marchio legato alla nascita dell’azienda nel 1985. Il resto lo hanno fatto i figli, affermandosi sui mercati mondiali con prodotti innovativi nel settore corse e dell’automotive in generale,con i figli Antonio, Raffaele e Paolo che ne hanno portato avanti passione, impegno e voglia di migliorarsi sempre. E il ”patriarca” Eustachio incontrato più volte in azienda ripeteva sempre che ” quando si hanno idee e voglia di lavorare i risultati arrivano”, come aveva detto in occasione del conseguimento del premio ”Impresa Longeva” nel 2017 presso la Camera di Commercio di Matera. Un esempio per tanti e uno stimolo in più per i figli che ne hanno raccolto l’eredità a fare sempre meglio. Tutto è partito da una scintilla…e con tanta gratitudine per quell’innesco attivato da papà Eustachio.



LA VICINANZA DEI FRATELLI BRAIA E DI MARIA ANTEZZA.

Luca Braia, Maria Antezza: cordoglio per artigiano e imprenditore materano Eustachio Braia. Esempio di serietà e abnegazione.

“Il nostro abbraccio fraterno ad Antonio, Raffaele e Paolo, alla famiglia tutta e al team dell’azienda Brecav. La città di Matera perde un altro maestro simbolo dell’artigianato illuminato, diventato poi imprenditore materano Eustachio Braia, di 85 anni, alla cui famiglia vogliamo inviare le nostre più sentite condoglianze e il nostro più forte sentimento di vicinanza. Elettrauto che per oltre 60 anni ha svolto il suo lavoro con grande professionalità e abnegazione, pioniere in un settore che, nel 1975 fa nascere Brecav Srl oggi portata avanti, nel solco delle orme del padre, dai tre figli, Antonio oggi vice Presidente Regionale Confindustria, Raffaele e Paolo. Azienda specializzata in sistemi di accensione per auto, moto, bus e Truck che oggi dalla città dei Sassi vengono esportati in tutto il mondo. Per Antonio, Raffaele e Paolo la perdita del padre lascia un segno indelebile. La sua figura, il suo esempio di lavoratore e i suoi insegnamenti rimarranno nel cuore a guida delle loro e nostre azioni future.”