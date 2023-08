Eustachio Braia… la ”scintilla” che innescò la Brecav

Se ne è andato a 85 anni Eustachio Braia, artigiano materano del settore servizi per auto e motoveicoli, come si diceva un tempo quando tecnica, passione, esperienza sul campo erano quel fattore di affidabilità e competenza che facevano di un nome, di una officina, di un laboratorio un punto di riferimento per andare sicuri. Elettrauto? Molto di più tra batterie, impianti, luci e cavi candela che più avanti,era il 1985, diedero vita al marchio Brecav (acronimo di BR, Braia, E, Eustachio, CAV, cavi) è il marchio legato alla nascita dell’azienda nel 1985. Il resto lo hanno fatto i figli, affermandosi sui mercati mondiali con prodotti innovativi nel settore corse e dell’automotive in generale,con i figli Antonio, Raffaele e Paolo che ne hanno portato avanti passione, impegno e voglia di migliorarsi sempre. E il ”patriarca” Eustachio incontrato più volte in azienda ripeteva sempre che ” quando si hanno idee e voglia di lavorare i risultati arrivano”, come aveva detto in occasione del conseguimento del premio ”Impresa Longeva” presso la Camera di Commercio di Matera.



Un esempio per tanti e uno stimolo in più per i figli che ne hanno raccolto l’eredità a fare sempre meglio. Tutto è partito da una scintilla…e con tanta gratitudine per quell’innesco attivato da papà Eustachio.