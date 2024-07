Estate altamurana con tanto cabaret. da Uccio de Santis a Gigi&Ross. E poi I Nomadi

C’è tanta voglia di divertirsi e far divertire nel cartellone di ”Altamura in Festival 2024”, che prevede 16 spettacoli in piazza don Tonino Bello., con un calendario cadenzato che ospiterà tanti volti e repertori noti dei fantasisti della risata. Le locandine offrono l’imbarazzo della scelta. Annotate e non perdetevi nessun spettacolo. Tutto gratis, compreso il concerto dei Nomadi del 15 luglio. E poi due serate dedicate a concerti con interpreti delle nostre parti: Maria Moramarco e al piccola orchestra popolare della Murgia(il 30 agosto) e Marco Rosini con la filarmonia orchestra di San Michele Salentino (1 settembre) .



Presentata la rassegna estiva “Altamura in Festival 2024”: 16 spettacoli per tutti

Sedici spettacoli, dall’8 luglio al primo settembre. Tutti in piazza Don Tonino Bello, alle ore 21.00, con accesso libero (fino al raggiungimento della capienza consentita per la pubblica sicurezza). Questa è in sintesi la rassegna estiva “Altamura in Festival 2024”.

In Sala Consiliare questa mattina il programma è stato presentato in una conferenza a cui hanno partecipato il sindaco Vitantonio Petronella, l’assessora alla cultura Angela Miglionico e il dirigente del IV Settore Berardino Galeota. Il calendario e la rassegna sono a cura della Piesse Management di Donato Popolizio, affidataria del servizio che, oltre a selezionare le date e gli artisti, si occuperà di tutta l’organizzazione. In conferenza sono intervenuti lo stesso Popolizio e il direttore artistico Silvano Picerno.

Nella stesura del programma, si è voluto soddisfare un pubblico vario ed eterogeneo, sia altamurani che restano in città sia persone che preferiranno la nostra città per serate di intrattenimento o all’insegna della buona musica.

Sono stati scelti artisti di levatura e rilevanza nazionale come ad esempio la storica band de “I Nomadi”, Max Cavallari del duo comico dei “fichi d’India”, “I Panpers” (conduttori insieme ad Elettra Lamborghini del programma Only Fun sul canale Nove), il comico Paolo Caiazzo dalla trasmissione tv “Made in Sud”, Uccio De Santis, Gigi & Ross (il duo comico della Gialappa’s Band e conduttori di Made in Italy su Rai2). Un concerto sarà dedicato a Burt Bacharach dal “Badrya Razem Quintet” e in un altro spettacolo sarà in piazza don Tonino Bello Mario Rosini con la Filarmonica Orchestra.

Non mancano gli spettacoli dedicati ai più piccoli con le esibizioni del gruppo “Enjoy Kids” e del mago Max Barile. E poi, verso la conclusione, la “voce della Murgia” Maria Moramarco con la Piccola Orchestra Popolare della Murgia.

Il programma è pubblicato sul portale del Comune di Altamura e sui canali social.

