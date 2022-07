Estate ad Altamura con Vicario, Renga e Samuel

Il Comune di Altamura c’è (a Matera se non fosse per i privati saremmo al palo, visto che non si sa ancora nulla del bando eventi) e annuncia un cartellone di eventi estivi di ottimo livello, per i gusti di tutti. A cominciare dai giovani che prediligono la musica per divertirsi. Eccoli accontentati con l’esordio l’11 luglio di Margherita Vicario, reduce dai successi di Sanremo,seguita da Francesco Renga (il 30 agosto), Samuel dei Subsonica, il rapper Highsnob e la ”tiktoker” Anna. Dove? Allo stadio D’Angelo in via Mura Megalitiche. E buon divertimento. Il cartellone riserverà altre sorprese. Vi informeremo



Rassegna estiva: al via l’11 luglio con gli eventi speciali

I cantautori Francesco Renga, Margherita Vicario, Samuel (Subsonica); il rapper Highsnob; la tiktoker Anna attualmente un idolo dei giovanissimi. Saranno i protagonisti degli eventi speciali previsti dall’Amministrazione comunale per la rassegna estiva 2022.

Sono tre gli eventi speciali organizzati in parallelo con il cartellone della rassegna che comprenderà almeno altre 15 date di musica e di arti varie (il programma sarà comunicato a breve). Tutti gli appuntamenti si terranno all’interno dello stadio D’Angelo in via Mura megalitiche – nell’area solitamente utilizzata per ospitare i concerti e gli spettacoli – e avranno ingresso gratuito.

La sindaca Rosa Melodia e l’assessore alla cultura Margherita Fiore sottolineano il grande impegno dell’Amministrazione comunale per offrire alla città e ai visitatori un programma intenso, fatto anche di grandi eventi con cui si sono incrociati importanti tour nazionali. Ma non solo.

Di pari passo c’è il supporto dell’Amministrazione offerto in tutte le forme possibili (logistica, bando contributi economici, ecc.) per sostenere e valorizzare le iniziative organizzate da associazioni e altri soggetti del territorio, perché l’Amministrazione crede molto nella sinergia con l’associazionismo e con gli operatori culturali che sono protagonisti con un grande lavoro.

Calendario degli eventi speciali – Il primo degli eventi speciali si terrà lunedì 11 luglio, con inizio alle ore 21.30. Si partirà con il pop e il pop-rap di Margherita Vicario, cantautrice romana, recentemente apprezzata al festival di Sanremo. Sarà il suo concerto a dare il via al cartellone estivo.

La seconda data, il 28 luglio, è il “One day festival”: una giornata che va incontro ai gusti musicali di generazioni diverse. Si partirà con l’esibizione di band locali e, subito a seguire, la “teen idol” Anna. Sul palco, quindi, il rapper avellinese Highsnob, ovvero Michele Matera, ospite in gara nell’ultimo festival di Sanremo. In questa stessa “maratona” di musica e spettacoli è previsto anche il concerto di Samuel. La direzione artistica è curata da Michele Wad Caporosso e da Kosmi Carlucci, quest’ultimo anche in veste di conduttore-presentatore dell’intero evento.

Attesissimo, il 30 agosto, è il concerto di Francesco Renga, con una tappa del suo tour.

Informazioni utili – Non ci saranno prenotazioni. Accesso libero sino a raggiungimento della capienza, secondo le indicazioni che volta per volta saranno fornite dagli organi competenti.