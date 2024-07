Estate a Grassano tra musica, giochi e festa del cinghiale

A scorrere il cartellone di eventi allestito dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Luberto, c’è davvero da appuntarsi le date e scegliere come trascorrere serate in un Comune, dove l’accoglienza è di casa. C’è la musica, a cominciare dal jazz, con la prima edizione del Sax Festival, la disco con i dee jay , con la musica d’autore dedicata a Fabrizio De Andrè e alla Scuola Genovese, la musica popolare con le officine popolari di Pietro Cirillo. Spazio alla cultura con il teatro e la presentazione del libro della giornalista Carmen Lasorella, al sociale con la festa dell’anziano e la giornata di sensibilizzazione dei donatori Fidas e dopo ferragosto alla festa del cinghiale, che delizia i palati di buongustai richiamati anche da fuori regione. E Grassano, sotto questo, e non da quest’anno, ha datto un segnale preciso di come si possa impiegare utilmente la ”filiera” alimentare dei cinghiali. Finita? Ci sono le feste patronali e gli itinerari di ”Cinti e Cantine aperte”. In alto i calici di vino. Grassano vi aspetta