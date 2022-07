Estarte a Ferrandina al via con l’orchestrina di Pepè …

…E l’accento su quella ”e” finale ci sta tutto (come il titolo di un noto film di Totò) per il concerto che domenica 17 luglio aprirà l’estate ferrandinese, per la festa della Madonna delle Carmine, nel cartellone di ”Estarte” allestito dall’Amministrazione comunale con tanto spazio (e questo è meritorio) per artisti e gruppi locali). Sul palco il “piromane” della musica per tutti i gusti, Saverio Pepe, nella vita vigile del fuoco e laureato al ”Conservatorio E.R DUni”, con la ”Pepè orchestrina straordinaria”. L’orchestrina ha un repertorio che diverte, coinvolge, e riprende, reinterpretandoli, brani noti e meno noti della musica nazionale e internazionale, accanto alle canzoni doc di Saverio Pepe.



Estarte ha in programma tanta musica; dal 35° raduno nazionale delle bande da giro alla Zucchero tribute band, dall’orchestra sinfonica 131 della Basilicata agli omaggi a Pino Daniele e Zucchero, da Frankie HI-NRG e ”ALJazzera” per il majatica jazz festival

fino al concerto del 18 agosto con Ron in piazza Plebiscito. Ma si va vanati fino a settembre tra teatro, enogastronomia, cinema, mostre, raduni motoristici, all’insegna della genuina accoglienza della comunità ferrandinese . Naturalmente cartellone alla mano e appuntatevi le date da non perdere, a seconda dei gusti..