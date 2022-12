Esce oggi “Finché la musica suona”, Il nuovo album dei Krikka reggae

Esce oggi per Lukania Sound Digital il sesto lavoro discografico di Krikka reggae, la band lucana che per l’occasione decide di festeggiare i suoi vent’anni di carriera. “Finché la musica suona“, che prende il nome dall’omonimo singolo uscito la scorsa estate in collaborazione con Gioman & Killacat, vede la luce a distanza di cinque anni dall’ultimo album, in quel caso un disco live.

“È disponibile, dunque, -si legge in una nota- su tutte le piattaforme digitali quello che dell’intera produzione dei Krikka ha l’ambizione di presentarsi come lo scatto di maturità: frutto di un vero lavoro collettivo e di confronto con quei produttori musicali che da sempre gli hanno orbitato attorno. Il risultato, infatti, sono tredici tracce divise in due anime che dialogano tra loro: una attaccata alle proprie radici, dalle sonorità squisitamente reggae, e l’altra che si apre a nuovi stilemi e linguaggi musicali più sofisticati.

Dicono i Krikka reggae di “Finché la musica suona”: «Siamo molto felici del risultato finale – si esprime per primo Big Simon –, perché abbiamo mantenuto ben salde le nostre radici nel terreno della musica reggae riuscendo, però, a misurarci con altri stili musicali, fino a scoprire nuovi lati artistici che speriamo vengano apprezzati anche dal pubblico». Prosegue Manuel Brando: «Un disco per noi non è solo il frutto di un continuo confronto nella composizione, ma è anche la voglia condivisa di mettersi a nudo; insomma, un processo che ci fa crescere e ci fortifica anche a livello umano, ecco perché ciascun lavoro rappresenta un tassello che ci rende più maturi non solo dal punto di vista artistico.»

TRACKLIST E DESCRIZIONE BRANO PER BRANO:

L’arcobaleno – Il disco si apre con un brano ska, in cui Manuel Brando e Big Simon cavalcano un riddim skankin, prodotto dal siciliano JAH SAZZAH, storico batterista degli Aretuska.

Confusione feat. Sud Sound System – Uno dei singoli che hanno anticipato l’uscita del disco, e che vanta la collaborazione coi SUD SOUND SYSTEM; il titolo preannuncia la dimensione di denuncia, nei confronti del consumismo e di una società dominata dalla rete e dalle sue distorsioni sociali, che caratterizza il brano, un brano che abbraccia il funk, l’hip hop e il ragamuffin, prodotto insieme a WiseKoala.

Virus – Altro singolo già uscito, parla dell’unico virus da cui vogliamo essere contagiati, quello della musica. Prodotta insieme a WiseKoala, la canzone presenta un ritmo incalzante da dance hall oltre a sonorità elettroniche come EDM, trance e house.

The time is now feat. Jah Mason – Qui si fa ritorno al reggae roots puro grazie alla collaborazione internazionale con una star del panorama della musica giamaicana, JAH MASON. Prodotto da HI-FI YOUTH, la giovane coppia di produttori Vincenzo Magliocca e Giuseppe Santorsola, insieme a Wisekoala della Krikka, il brano invita a non rimandare la realizzazione dei propri obiettivi, perché il tempo di agire è adesso.

Un’altra scusa – Si tratta di un clubbing che strizza l’occhio alla dancehall, dove nuove atmosfere e un linguaggio più ricercato raccontano di un amore finito e degli strascichi sentimentali che questo porta con sé.

Finché la musica suona feat. Gioman & Killacat – Title track del disco e singolo uscito l’estate scorsa in collaborazione coi due assi calabresi del genere, GIOMAN & KILLACAT, vuole essere una hit reggae dance hall, dalle influenze mombahton e vibe frizzanti, che incoraggia ad abbandonare le negatività e a farsi travolgere dalla vita.

Ora più che mai feat. La Marina – Ecco che arriva il Soul R’n’B di un brano sentimentale in cui Manuel Brando duetta con la cantante salentina, LA MARINA: il poetico intreccio delle due voci ci fa galleggiare ancora una volta sopra la base di WiseKoala.

Ammi’, ammi’ – Il titolo corrisponde a un termine dialettale bernaldese che letteralmente significa “guarda”, ma ciò che Big Simon, con la produzione di FILOMUSIK , esprime in questo brano vuole essere un vero manifesto culturale in favore del dialetto, che sia il bernaldese o altro, e mostra quanto possa risultare ancora più affascinante se reinterpretato su musiche contemporanee, come in questo caso sul ragamuffin.

Social schiavitù – Ci troviamo ora nella comfort zone della reggae music, un rubadub prodotto dalla coppia HI-FI YOUTH. Manuel Brando e Big Simon tornano a raccontarci cosa si cela dietro il capitalismo della sorveglianza, a cui tutti siamo sottoposti, e che spesso ci induce a scegliere ciò che non siamo.

Nella testa l’estate – Un brano pop di Manuel Brando che parla della nostalgia post-estate nella provincia turistica italiana, così frenetica e piena di vita durante l’estate, e che vive l’inverno come una routine da superare in attesa della prossima stagione estiva.

Le diversità – Continuano le sonorità giamaicane con un rocksteady suonato insieme al sax di Antonello Gravela e con la ritmica curata da Hi-Fi Youth. Le diversità sono qui considerate come una ricchezza per una pacifica e civile convivenza.

Paradossale – Realizzato sul “Nine Zero riddim” e prodotto da Kissusenti Crew in collaborazione con Ulisse, il brano ironizza e mette a nudo tutti i paradossi che viviamo quotidianamente e che diventano la nostra normalità.

Milioni di prove – Una canzone dalle sonorità inedite per la Krikka che descrive la vita come un viaggio in cui le “milioni di prove” a cui siamo chiamati ci formano e ci preparano a sfide dure ma soddisfacenti.

KRIKKA REGGAE

Manuel “Brando” Tataranno – voce

Simone “Big Simon” Cammisa – voce

Franco “the commendator” Magliocca – batteria

Ivano “Tarallone” Grieco – tastiere

Enzo “Sceriffo” Russo – basso

Matteo “Wise Koala” Di Biase – chitarra

Credits album

Registrato alle Officine Culturali Al verde Bernalda (MT)

Mix & mastering by Ricky “Ohm Guru” Rinaldi presso OHMGURU STUDIO Bologna

Prodotto da Krikka reggae & Lukania Sound Digital

Edizioni LSD eccetto traccia 13 edito da REDGOLDGREEN label

Grafiche di Sabino Matera

Foto a cura di Paolo De Novi

La band nasce nell’estate 2001 in occasione di feste e dance hall, in Basilicata, sulle spiagge della costa jonica. L’uso del dialetto bernaldese e la rielaborazione della musica giamaicana sono elementi che generano un impulso creativo spontaneo nei ragazzi della Krikka Reggae che, in pochissimo tempo, riescono a comporre un consistente repertorio di brani originali da suonare dal vivo. Nel 2004, la Krikka Reggae si aggiudica l’Italian Reggae Contest – promosso dal Rototom Sunsplash – come migliore gruppo reggae emergente italiano. Il primo album della Krikka Reggae esce a maggio 2005 (Ondanomala Record/Arezzo Wave distr. Edel). Il titolo è una chiara dichiarazione d’intenti “Da mo’ s’aval”, che in dialetto bernaldese vuol dire “adesso si fa sul serio”. Seguono “Na’soluzion” con l’etichetta di Roy Paci Etnagigante – V2 distr. Universal (2006) e “Liberati” per l’etichetta Etnagigante Ingegni – distr. Goodfellas (2011), con la partecipazione di Roy Paci, Bunna (Africa Unite), Nando Popu (Sud Sound System), Mama Marjas, Macro Marco, Franziska, Rankin’ Lele & Papa Leu, Hubu, Tonico 70. Nel 2012 esce “Lukania” il singolo diventato un vero e proprio inno della loro regione. Nel 2014 esce il quarto album “In viaggio” (Krikka reggae/Artistfirst) che ospita Zulù’ dei 99 Posse, Roy Paci, Mr. Perfect Giddimani, Fido Guido, Patto Mc Fyah George. Nel 2015 il bassista Enzo Sceriffo Russo e il chitarrista Matteo “Wise Koala” Di Biase, entrano nella band e il 2016 è l’anno del quindicesimo anniversario di carriera, festeggiato con un grande concerto tenutosi nel parco del castello di Matera (Capitale Europea della cultura 2019) il 21 giugno 2016 esattamente 15 anni dopo il primo concerto. Seguono anni di live e progetti speciali e, nel 2020, la band pubblica “Confusione” in collaborazione con i Sud Sound System mentre comincia il lavoro in studio e la scrittura di nuovi brani per il nuovo album, nel maggio 2021 esce “Milioni di prove” singolo che supera i 100k stream e va in classifica Fimi fino al 25° posto.”