Esce il 15 maggio “HATERS TELEMATICI” feat. Morfuco, il nuovo singolo dei KRIKKA REGGAE

A distanza di circa un anno e mezzo dall’ultima uscita discografica (l’album “Finché la musica suona”) i Krikka reggae tornano con il primo di una serie di brani che vedranno la luce da qui ai prossimi mesi. “Mercoledì 15 maggio,” infatti, si apprende da una nota che “sarà pubblicato in tutti gli store digitali “Haters telematici”, il nuovo singolo della band lucana che vede alla produzione musicale il giovanissimo Rsø e come collaborazione speciale il rapper di Salerno, Morfuco. In uscita per l’etichetta Kido Music il brano, una vera e propria mina sonora, vuole fare da schiaffo musicale a tutti gli ‘odiatori di professione’ che impazzano sul web: anche qui sonorità dance hall e linguaggi dell’hip-hop si mescolano sapientemente all’evoluzioni stilistiche della musica reggae e urban, come i Krikka, d’altronde, sono abituati a fare da ormai vent’anni. Voce e testo: Simone Cammisa (Big Simon), Manuel Tataranno (Manuel Brando), Mario Ventura (Morfuco); Musica: Loris Santorsola (Rsø); Mix e master: Dino Biasix Di Biase alle Officine culturali Al verde; Prodotto da Krikka reggae e Kido Music group.

I Krikka reggae sono:

Manuel Brando Tataranno – voce

Big Simon Cammisa – voce

Frank The Commendator Magliocca – batteria

Ivano Tarallo Grieco – tastiere, synth & programming

Enzo The Sceriff Russo – basso

Enzo O’ Messican Di stefano – chitarra

BIO: La band nasce nell’estate 2001 in occasione di feste e dance hall, in Basilicata, sulle spiagge della costa jonica. L’uso del dialetto bernaldese e la rielaborazione della musica giamaicana sono elementi che generano un impulso creativo spontaneo nei ragazzi della Krikka Reggae che, in pochissimo tempo, riescono a comporre un consistente repertorio di brani originali da suonare dal vivo. 2004 la Krikka Reggae si aggiudica l’Italian Reggae Contest – promosso dal Rototom Sunsplash – come migliore gruppo reggae emergente italiano. Il primo album della Krikka Reggae esce a maggio 2005 (Ondanomala Record/Arezzo Wave distr. Edel). Il titolo è una chiara dichiarazione d’intenti “Da mo’ s’aval”, che in dialetto bernaldese vuol dire “adesso si fa sul serio”. Seguono “Na’ soluzion” con l’etichetta di Roy Paci Etnagigante – V2 distr. Universal (2006) e “Liberati” per l’etichetta Etnagigante Ingegni – distr. Goodfellas (2011) con la partecipazione di Roy Paci, Bunna (Africa Unite), Nando Popu (Sud Sound System), Mama Marjas, Macro Marco, Franziska, Rankin’ Lele & Papa Leu, Hubu e Tonico 70. Nel 2012 esce “Lukania”, il singolo diventato un vero e proprio inno della loro regione. Nel 2014 esce il quarto album “In viaggio” (Krikka reggae/Artistfirst) che ospita Zulù’ dei 99 Posse, Roy Paci, Mr. Perfect Giddimani, Fido Guido e Patto Mc Fyah George. Nel 2015 cambia la formazione: il bassista Enzo Sceriffo Russo e il chitarrista Matteo “Wise Koala” Di Biase entrano a far parte della band. Il 2016 è l’anno del quindicesimo anniversario di carriera, festeggiato con un grande concerto tenutosi nel parco del Castello di Matera (Capitale Europea della cultura 2019). Seguono anni di live e progetti speciali e, nel 2020, la band pubblica “Confusione” in collaborazione coi Sud Sound System mentre comincia il lavoro in studio e la scrittura di nuovi brani per il prossimo album. Nel maggio 2021 esce “Milioni di prove”, singolo che supera i 100k di streaming e si piazza in classifica Fimi al 25° posto. Il 16 dicembre 2022, in occasione dei vent’anni di carriera, Krikka reggae pubblica per Lukania Sound Digital il suo sesto lavoro discografico, “Finché la musica suona”, album ben accolto da critica e pubblico, e anticipato dai singoli “Virus” e la title track.”