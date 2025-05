Era l’Italia del Boom e Matera ne ospita un decennio…

…Ci vorrebbe uno spettacolo al giorno per descrivere speranze, fantasia e tanta concretezza in una Italia che a 15 anni dai disastri e i fallimenti della seconda guerra mondiale, riscattati con la Resistenza dal Ventennio fascista di un impero costruito sulla sabbia, aveva un piano industriale con l’Iri , con capitani di industria che si facevano strada rimboccandosi le maniche e con governi moderati che guardavano con fiducia alla ripresa. Altri tempi, segnati da una ventata creativa, dopo la stagione del neorealismo, con Cinecittà che ospitava produzioni internazionali e le note di ‘Sapore di Sale”- per citare un famoso brano di Gino Paoli- che segnava le estati al mare. Domani sera, 20 maggio, alle 19.30, presso la sala parrocchiale ”Maria Madre della Chiesa” il Teatro Orma 23 presenterà lo spettacolo ”Gli anni 60 un decennio particolare.Immagini , canzoni e curiosità” a cura di Lello Chiacchio, Peppe Bengiovanni e Nicola Grande. Naturalmente mano alla tasca e alla coscienza per coprire le spese con un contributo minimo di 5 euro. Clima anni ’60. Se avete un ricordo a cui siete affezionati portatolo con voi…una canzone, una foto e anche la Vespa, la Lambretta o la fiat 600 da parcheggiare in strada.