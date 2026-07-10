E’qui la festa? A Bari con Tony Pitony ed Elio e le Storie Tese

Appuntamento per sabato 11 luglio, a partire dalle 21.00, con due concerti in sequenza di musicisti ”fuori dalle righe” (se vi piace il termine) come Elio e le Storie Tese e Tony Pitony. Due epoche, due generi diversi, ma che quanto a ironia e vena surreale colpiscono l’uditorio, a cominciare dall’abbigliamento e dalle tante trovate di improvvisazioni che Elio e Tony sanno tirar fuori quando meno ve lo aspettate. Che fate? Aspettate? Prenotate o cominciate a cantare?

IL COMUNICATO STAMPA

TONY PITONY ed ELIO E LE STORIE TESE

in un unica straordinaria ed esclusiva

serata con DOPPIO CONCERTO!

A BARI, nella Fiera del Levante

Sabato 11 luglio 2026

ORARI EVENTO

11:00 – Apertura Biglietteria ingresso Verdi (ritiro accrediti)

16:30 – Apertura Biglietteria ingresso Edilizia

18:00 – Apertura porte

21:00 – Elio e le Storie Tese

22:30 – Tony Pitony

LOCATION: Area 47 nella FIERA DEL LEVANTE, BARI

✌️ 2 AREE DI ACCESSO con biglietterie

➡️ INGRESSO EDILIZIA (da via di Maratona)

➡️ INGRESSO VERDI (da via Verdi)

PARCHEGGI

Area parcheggio dedicata in via Verdi, con accesso dalle ore 17:00.

Biglietti Parcheggio acquistabili ONLINE su Ticketone.it

bit.ly/locus_bari_parking

BIGLIETTI X IL DOPPIO CONCERTO

Disponibili online su Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e DICE , e nel giorno del concerto presso le biglietterie agli ingressi dell’evento (salvo esaurimento)

Bari si prepara a una serata che non è solo un concerto, ma un doppio appuntamento pensato per lasciare il segno: sabato 11 luglio 2026, alla Fiera del Levante, si alternano sullo stesso palco due esperienze artistiche diverse ma affini nello spirito irriverente: da un lato la satira colta e imprevedibile della storica band milanese di Elio E Le Storie Tese, dall’altro l’energia pop e la leggerezza estiva del nuovo fenomeno Tony Pitony. Generazioni e stili diversi, stessa missione: far cantare e sorridere il pubblico sotto le stelle.

Due spettacoli potentissimi e coinvolgenti, una sola notte che si annuncia speciale e impossibile da dimenticare, l’unica possibilità in Italia di vedere questi due artisti a confronto dal vivo!

L’evento sarà completato da due formidabili DJ baresi: TUPPI e MISS PIA intratterranno il pubblico prima dei concerti.

Sarà la più grande, attesa ed esclusiva serata, fra i tanti concerti promossi nell’estate da Bass Culture nella Fiera del Levante.

Radio Norba è partner dell’evento in qualità di radio ufficiale.



TONY PITONY è decisamente uno dei fenomeni musicali più acclamati del momento. Dopo la vittoria della serata delle cover della 76° edizione del Festival di Sanremo, dove ha trionfato in duetto con Ditonellapiaga sulle note di The Lady Is A Tramp, TonyPitony ha guadagnato oltre 150k nuovi followers su Instagram ed ha ottenuto il disco d’oro FIMI/NIQ per il singolo DONNE RICCHE. La tournée estiva nei principali festival italiani ha già superato 130.000 biglietti venduti, a conferma di un legame sempre più forte con il pubblico. Un artista da non perdere live, in una fase di grande ascesa ed energia creativa, ed in un’occasione così speciale nel grande spazio della Fiera del Levante a Bari



“ELIO E LE STORIE TESE à la carte!” è un tour in cui il gruppo servirà un menù di canzoni diverso per ogni concerto, composto con brani scelti proprio dagli spettatori sul sito ufficiale elioelestorietese.it. In questo modo la tappa di Bari sarà unica e personalizzata con un proprio menù musicale da pregustare dall’antipasto al dessert.

Elio e Le Storie Tese daranno così modo al pubblico di interagire con loro ancora prima che l’esperienza vera e propria del concerto inizi, contribuendo materialmente alla sua realizzazione. Così facendo, l’esperienza del live inizia già dal momento della scelta dei brani, dilatando il tempo esperienziale e rendendo il pubblico non solo fruitore, ma anche creatore del contenuto stesso.