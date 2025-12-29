E’qui capodanno a Matera. Si lavora al palco con Coetz in piazza

Tanta curiosità tra materani e turisti che hanno chiesto il perché del Palco. E’ quello di capodanno per il rapper Coetz previsto nei programmi dell’Amministrazione comunale https://giornalemio.it/cronaca/il-capodanno-in-piazza-a-matera-con-coez-e-diretta-con-il-gruppo-norba/ . Del resto il palco in piazza per Capodanno manca dall’evento Rai dell’Anno che verrà, che ha interessato Matera e altri centri della Basilicata. Auguri.

