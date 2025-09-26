Eoooo Eoooeh… Deejay Time al top e la Cava del Sole riapre ai concerti

Un esordio atteso, salutato dalla presenza di 5000 persone, e tanti i fans di Albertino , Fargetta, Molella e Prezioso, provenienti anche da fuori regione che a Matera hanno salutato con soddisfazione la riapertura ai concerti della Cava del Sole. E il concerto di quel poker di professionisti che anima, si diverte, fa divertire, cantare e ballare con il ” Deejay Time again” per il summer tour 2025 ha dimostrato che Matera- e quel sito unico e formidabile- che è la Cava del Sole può ospitare eventi di rilievo nazionale: dalla musica dance ai concerti di cantautori, dal teatro alla grande musica lirica. Il Deejay time con le professionalità e il perfezionismo consolidato di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, che hanno salutato i fans della ”cassettina” con motivi e mixate senza tempo, hanno dimostrato che fare musica ad alto livello, utilizzando- sintetizziamo- quella vasta gamma di applicazioni grafiche e digitali oltre agli effetti speciali sono la garanzia che i ritorni sul piano dell’immagine ed economici per una città ci sono. Il resto lo hanno i ”sapienti ” omaggi al repertorio della dance degli ultimi 30 anni e a tanti interpreti apprezzati da diverse fasce generazionali: da Max Pezzali a Mike Olfield, dai Ricchi e Poveri a Vasco Rossi e potremmo continuare per i tanti brani ”accennati” e armonizzati ascoltati e ballati8 durante due ore di spettacolo.



Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso si sono scambiati energia e adrenalina con tanta gente che ha cantato, ballato, agitato mani, partecipato a uno spettacolo che i protagonisti di Radio DeeJay, M2o e del Dee Jay time in varie declinazioni…vorrebbero ripetere in un luogo- hanno detto- e in una città davvero unici. Tocca ora all’Amministrazione comunale, guidata da Antonio Nicoletti, alla giunta, allo stesso consiglio fare in modo che quanto avviato con la riapertura possa essere migliorato, con una gestione adeguata e attivata per tempo. La prima è andata bene: dai servizi di accoglienza alla vigilanza, dal ristoro ai servizi igienici al servizio di trasporto urbano assicurato dai bus della Miccolis che hanno fatto la spola prima e dopo lo spettacolo, terminato intorno a mezzanotte. Ma tocca anche alla città, agli operatori economici, che con una programmazione adeguata potranno avere senz’altro ritorni dai flussi del turismo legato agli eventi, mettere mano alla coscienza e alla tasca.E quel ” Eoooo Eoooeh.. ” l’invito a tener il ritmo rivolto al pubblico da Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, sono un valido motivo per farlo.



E,a proposito di dee jay, a conclusione della serata abbiamo ascoltato quanti hanno azzardato…una possibile classifica della migliore esibizione. Alla fine tutti d’accordo per il Deejay time esibizione al top, come il ritorno ai concerti alla Cava del Sole. Si attende la primavera o l’estate. Ma non è detto che, in attesa di quella programmazione, e in vista di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 non possano esserci sorprese. Jovanotti, che gira con i Sassi in tasca? Chissà. Sarebbe un altro evento al top come il DeeJay time atteso da una vita da un fan sfegatato come Michele Capolupo. E non solo…

