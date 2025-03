Eoo….eeeho” Dj Albertino a tutto mix per il Carnevale di Montescaglioso

” E’ forte…davvero una serata al top”. Sono stati alcuni dei commenti che hanno salutato l’arrivederci del Dj Albertino al termine del concerto che ha tenuto nella serata del 1 marzo a Montescaglioso, facendo ballare e cantare centinaia di giovani venuti anche da fuori regione. Fans che hanno eseguito a memoria la scaletta, fatta da tante improvvisazioni ben dosate e ”mixate” passate veloci, tra giochi di luci, grafica, cori che sono state uno spettacolo nello spettacolo. E Albertino, intorno alle 10.45, ha dato il ”La” a modo suo alla serata con una ”prova” per capire-ha detto- se avete voglia di interagire con me” lanciando quel vocalizzo in sequenza ” Eò…Eheèe…Eheòò ” come una onda sonora che ha percorso fino in fondo l’affollatissimo viale Kennedy. Ritmi elevati e gli accenni di motivi di successo, ballati e ascoltati tante volte, sulle frequenze di , M20. in serate e concerti a più mani con gli amici e colleghi di sempre ( Linus, Molella, Prezioso, Fargetta e altri) hanno trasformato strada e marciapiedi in una discoteca all’ aperto che ha mandato via le nuvole e il pericolo di pioggia della serata.



Così con una sequenza con pochissime pause si è passati dalle note di ” I’ Il fly your” a ”Forever Young” a ”Tararì tarà’ in un vortice di successi che sono stati un ripasso sul campo di 30 anni buoni di dance di alta scuola, con Albertino pronto a far cantare un altro ritornello e a tenere alte le note, come le luci e i palloni lanciati dagli organizzatori tra il pubblico. Albertino con tanta energia in corpo reduce, come ci aveva anticipato il presidente del fan club Matera Michele Capolupo, dal successo al forum di Milano per il ”Deejay time again”, con ospiti dal vivo e a sorpresa. E Michele, ”dj Michelino”, si è mosso senza sosta ai bordi del palco tra dirette, foto e per un servizio pubblicato su Sassilive appena tornato a casa, dopo la mezzanotte. Peccato che non sia riuscito a intervistare quel monumento del mondo DeeJay, ma non era possibile. Non mancherà l’occasione.



Magari a Matera se si cambierà registro e volontà nel finanziare eventi , come quello con Albertino o ll Deejay Time che ”spaccano” perchè sono date promosse per tempo e che muovono fans da ogni dove. Serve una direzione artistica degna di tal nome,evitando di sprecare risorse per date e nomi da autoconsumo. Bene Montescaglioso che con il Carnevale ha ”scaldato” la serata con l’animazione sul palco del dj set di Vito Trix e Alessandro Disabato , di Confucio i mangiafuoco degli artisti di strada e con Rocco D’Elicio che ha tenuto alta l’attesa per l’arrivo del Dj Albertino con dirette social, foto, cori e inviti a divertirsi.



E non è finita ancora, tra gli eventi musicali programmati con la direzione artistica di ”Eventi e non solo” di Vito Lapolla, ricordiamo il concerto dell’8 Marzo con Fabio Rovazzi. Una dedica del Carnevale nella giornata della donna.