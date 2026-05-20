Enigmistica e Burraco Unitre insegna a esercitare la memoria

Qualcuno sorriderà, magari dirà che i passatempi lasciano il tempo che trovano, ma la realtà è che per abbandonare la alienante dimensione social, che inaridisce capacità di riflessioni, decisionali e relazionali, ma quanto ha fatto e dimostrerà di poter fare sul campo l’Unitre di Matera è veramente un esempio di buone pratiche. Una gara di enigmistica e di burraco, dopo corsi fatti a scuola, dimostrano che allenare la mente è importante. Giovedì 21 maggio appuntamento pomeridiano presso l’Itcg ”Loperfio-Olivetti”. Provate..



Comunicato

Giovedì 21 maggio, dalle ore 16:00 alle 19:00, nella sede dell’ITCG “Loperfido-Olivetti” si terrà la Gara di Enigmistica organizzata dalla professoressa Maria Luisa Catenacci e lunedì 25 maggio, nella stessa sede e nello stesso orario, si terrà il Torneo di Burraco organizzato dalla professoressa Emma Canosa. Le due docenti di Unitre Matera hanno svolto i rispettivi corsi di Enigmistica e di Burraco durante l’intero anno accademico con notevoli risultati sia in termini di partecipazione sia di miglioramento dei livelli di conoscenze e competenze raggiunte dai corsisti. È importante giocare insieme per socializzare ma anche per esercitare la memoria, per migliorare la capacità di concentrazione. In particolare l’Enigmistica permette di sviluppare le capacità logiche e di problem solving, di arricchire il proprio vocabolario e di esercitare il ragionamento visuo-spaziale, il Burraco, d’altro canto, migliora le capacità strategiche e di pianificazione e la memoria a breve e a lungo termine. Entrambe le attività permettono di tenere in allenamento la mente e, cosa non da poco, di farlo divertendosi insieme.

Matera, 19 maggio 2026 La presidente

Prof.ssa Filomena P. Cancellaro