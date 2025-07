Emilio Gerardo Giugliano presenta il libro “Racconti Meridiani” di Altrimedia Edizioni per “Note, Gusto e Parole”

“Note, Gusto e Parole”, il cartellone estivo Libri in terrazza tra musica e cocktail sulla terrazza di Casa Cava a partire dalle ore 20, ritorna martedì 5 agosto con Emilio Gerardo Giugliano autore del volume “Racconti meridiani”.

L’iniziativa, che ha preso il via lo scorso 20 giugno e termina il 12 settembre è nata dalla collaborazione tra Altrimedia Edizioni e Residence San Pietro Barisano e intende sostenere la promozione della lettura e del libro e nel contempo occasioni di confronto che arricchiscano il parterre di offerte nell’ambito dell’intrattenimento culturale a beneficio di residenti e turisti.

Racconti Meridiani (Altrimedia Edizioni) è firmato da Emilio Gerardo Giugliano, operatore da oltre 20 anni nell’ambito del volontariato internazionale, ha maturato esperienze di cooperazione in Africa e in America Latina. Questi racconti, memorie di vicende vissute tra il 1999 e il 2007, sono il frutto letterario degli eventi esaltanti, drammatici e curiosi vissuti dall’Autore in quelle terre lontane. Il volume Racconti Meridiani ha inaugurato ALTER, la nuova collana di Altrimedia Edizioni. Alter significa ospitalità, incontrarsi con altri sguardi e altre culture, per leggersi negli occhi, accogliere, dialogare ad altezza d’anima e comprendere orizzonti nuovi. L’identità si crea a partire da un viaggio, fuori di sé, per valorizzare spazi di diversità e chiamare ricchezza tutto ciò che può apparire “altro” rispetto al pregiudizio e all’immaginario comune. E ritrovarsi più maturi al ritorno.

Dalla bandella di Racconti Meridiani: “Avevo cominciato anche io a perdere ogni contatto con il fattore tempo. Semplicemente, non sapevo più che ore fossero e nemmeno mi interessava saperlo. Viaggiavo e osservavo. Captavo sensazioni che catalogavo come nuove e mai provate. Le riponevo in una parte della memoria sperando di poterle rivivere e raccontare. Ma sapevo benissimo che non sarebbe stato possibile farlo. Il pensiero e la memoria sono categorie inclassificabili e non riproducibili esattamente uguali a sé stesse”.

Emilio Gerardo Giugliano è nato a Venosa (Pz). Vive e lavora a Potenza. Coltiva la passione per la poesia e la letteratura. Ha pubblicato le raccolte Trasparenze, Fili di canapa, Succede di Notte. Per Altrimedia ha pubblicato le raccolte di liriche: Questione di prospettive (2017), Il vento è solo un capriccio (2020), Dovrei essere altrove (2021), Rette parallele (2023).

Per partecipare, è previsto un biglietto di ingresso con l’opzione drink+libro di 20 euro o solo 5 euro per l’opzione drink.

22 Agosto

Pietre di confine di Enrico Lamacchia a cura di Isabella Marchetta

29 Agosto

Murgia a cancelli _ Fotografie di Annachiara Molinari e Testi di Maurizio Camerini

5 Settembre

I luoghi dell’anima di Elena Baldassarre

12 Settembre

Teorema Boikena di Giuseppe Dalessandro