Emiliana Lisanti e’ una ”Eccellenza al Timone” tra le donne dell’impegno

Idee e obiettivi chiari nel settore dell’inclusione, nella contrasto al bullismo, alla violenza di genere e in tutti quei casi che alimentano le discriminazione nella società. Per questo e altro la montalbanese Emiliana Lisanti riceverà il prossimo 10 luglio il premio ”Eccellenze al Timone 2026, promosso dalla provincia di Campobasso e dalla Consigliera di Parità della stessa provincia e di quella di Isernia, Giuditta Lembo. Un premio e un simbolo, il Timone, che indica la rotta da seguire per non andare alla deriva, come continua ad accadere al nostro Paese a causa di un governo privo di autonomia decisionale e messo alla berlina da nazioni guerrafondaie contro ogni stato di diritto. I problemi dell’Italia, economia in crisi a parte, emigrazione giovanile taglio dei servizi riguardano anche il degrado sociale. I decreti sicurezza non servono se non si interviene sulle cause del disagio. Ed Emiliana Lisanti ha tanto da dire se si prendesse spunto da quanto scritto e fatto finora.



COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: ALLA MONTALBANESE EMILIANA LISANTI IL PREMIO “ECCELLENZE AL TIMONE” 2026.

Quest’anno il Premio “Eccellenze al Timone 2026”, promosso dalla Provincia di Campobasso e dalla Consigliera di Parità della stessa provincia e di quella di Isernia, Giuditta Lembo, sarà assegnato alla dr.ssa Emiliana Lisanti di Montalbano Jonico.

L’evento premia figure femminili e personalità di spicco dell’imprenditoria, della cultura e delle istituzioni.

La dr.ssa Lisanti, dottoranda in pedagogia, ha scritto numerosi libri riguardanti i temi dell’inclusione e della parità di genere.

Il Premio le sarà conferito il 10 luglio a Campobasso e sarà anche l’occasione per riflettere sugli argomenti oggetto dell’attenzione e degli studi della dr.ssa Lisanti e soprattutto dell’impegno civile delle donne, il cui percorso professionale e umano merita di essere valorizzato e portato come esempio da emulare alle nuove generazioni.



Il riconoscimento che sarà conferito alla dr.ssa Lisanti premia anni di attività professionale, culturale e divulgativa, dedicata alla parità di genere, alla prevenzione della violenza contro le donne, al contrasto del “bullismo” , ma anche ad ogni forma di discriminazione.

Durante il suo percorso la professionista ha incontrato: studenti, famiglie, associazioni, istituzioni. In tali circostanze si è sempre impegnata a trasmettere a diffondere una cultura fondata sul rispetto, sull’inclusione e sulla tutela della dignità di tutte le persone.

“Sono profondamente onorata di ricevere questo Premio- ha dichiarato l’interessata – Nel mio percorso professionale e umano, ho sempre cercato di far ascoltare la voce di chi vive situazioni di fragilità, promuovendo la cultura del rispetto e della necessità di privilegiare la prevenzione. La violenza di genere, il bullismo e le discriminazioni si contrastano, infatti, in primo luogo educando e istruendo alla consapevolezza delle proprie azioni e con un impegno quotidiano in tal senso. Questo Premio non rappresenta una vacua soddisfazione per il mio ego, ma uno stimolo per continuare sulla strada intrapresa ed a fare sempre meglio e con maggior impegno.”

Montalbano Jonioco lì 6/07/2026 amaida@libero.it