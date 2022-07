Elisa, una forza della natura nella Cava del sole del Sonic Park Matera 2022

Sì ,una forza della natura, che sprizza energia e simpatia da tutti i pori, con una sensibilità verso i temi dell’ambiente. dell’amore e una forza interpretativa, che ne fanno la testimone di una generazione che vuole prendere, riprendersi quello che rischia di perdere per sempre. Il concerto alla Cava del Sole, per il Sonic Park Matera 2022, ha fatto registrare un altro ”tutto esaurito” fino a ”laggiù” come ha indicato Elisa salutando i fans che erano in posizione più defilata, ma che cantavano con lei brani in italiano e in inglese. I ” Bravissima” e ”Stupenda” si sono sprecati, tanto da far esclamare – per capacità professionali e interpretative – ”è l’erede di Laura Pausini”. Le auguriamo tanti successi. Lo merita eccome per quanto fatto sentire con un repertorio che ha tirato fuori brani come …”Come sei veramente, l’anima vola, Eppure sentire (un senso di te), gli ostacoli del cuore,o forse sei tu, litoranea, live stay, no hero, fuckin’ Believers, together, fino al bis di saluto Labyrinth”.



E poi che voce! Una marcia in più nella scala musicale, che ha fatto vibrare le corde dell’anim con una interpretazione poco conosciuta ma intensa di ” Hallelujah! ”- Quella di Jeff Buckley, dalla raccolta ”Grace” che si affianca a quella arcinota di Leonard Cohen. Un invito a riscoprirla e a cantarla per l’intensità che la contraddistingue. Elisa anima ”soul” accompagnata dalle brave coriste statunitensi e italiane, come vuol un mondo senza confini, inclusivo come è la musica a tutte le latitudini. E questo contraddistingue la vena interpretativa di Elisa e di una testimonianza a tutela del pianeta, che l’ha portata con il tour Back to the future” 2022 a compiere un viaggio in 20 regioni ,affiancato dal progetto Music For The Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.



E a dar manforte a questo percorso è venuto il messaggio ‘speciale’ di pace e per la terra del Dalai Lama. Ma anche lei non è stata da meno.” Prendiamoci cura dell’ambiente–ha detto Elisa. Lo vediamo sulla nostra pelle, sulle nostre vite, gli effetti difficili , brutti che sta avendo il cambiamento climatico. Per questo ho voluto raggiungere Tutte le regioni del nostro bellissimo Paese, per abbracciare tutti e mettere davanti questo problema. Un problema che riguarda tutti, i nostri figli. Cerchiamo di diventare tutti più sostenibili

Cerchiamo tutti – ha aggiunto Elisa- di fare del nostro meglio, per cambiare le cose. Costringiamo i governi, le multinazionali, i potenti a seguire i popoli. Non è vero il contrario, che ci fa credere che siamo le pecore. Noi non siamo pecore. siamo teste pensanti. Facciamo loro paura. Cambiamo tutto…”. E con la forza dell’amore, come ha detto alla fine, con il pubblico invitato ad avvicinarsi sotto al palco, unendo per la vita due fans, Marila e Vito, che le avevano chiesto di farlo. Un gesto che Elisa porterà per semrpe con sè…ne siamo certi.