domenica, 23 Novembre , 2025
Eventi

Elisa in concerto ricorda Ornella Vanoni cantando ”Hallelujah” di Cohen

Franco Martina
Di Franco Martina

Non poteva non dimenticarla per quello che ha rappresentato per la canzone e per il teatro italiano, per l’emancipazione delle donne in un settore difficile come quello dello spettacolo. E così la ‘struggente’ canzone ”Hallelujah” di Leonard Cohen è stato il tributo condiviso dei fans di Elisa nel concerto di sabato 22 novembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno ( Bologna). Commozione tanta e poi i brani di una scaletta in italiano e in inglese, cantati all’unisono dal pubblico e tra questi anche la coppia Laura da Matera e Vincenzo da Ostuni (Brindisi) che avevano prenotato per tempo un concerto da sold out. Tra le canzoni eseguite Sesso Debole, Labyrinth,Rainbow.Broken, Vivere Tutte Le Vite, Promettimi,Anche Fragile,Ti Vorrei Sollevare, A Tempo Perso / It Is What It Is / Cure Me / Neon – Le Ali. Due ore di spettacolo e di divertimento con un pensiero alla pace ” Ci sono più di 50 guerre nel mondo”. Una realtà dimenticata da , a cominciare da governi belligeranti o che traggono profitti, tacendo, sulla scia di sangue che segna le popolazione. E su questo aspetto Unione Europea e Italia hanno tanto da rimproverarsi. A quando il ”mea culpa”?

