Li ricordate? Con poncho, rondador, chitarra, maracas e quel volto fiero di esuli della musica andina mentre nel 1973 erano in tournèe in Italia, a causa della dittatura di Pinochet, e vi resteranno negli anni a seguire? Gli Inti Illimani interpreti del movimento della ” Nueva cancion cilena” e noti per canti di lotta a pugno chiuso come ” El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido” saranno in tourneè a marzo che tenevano concerti nelle piazze, nei teatri e durante le feste de ”L’Unità” tra il 1973 e la metà degli anni Ottanta? Sono gli ” Inti Illimani’ che vennero a Matera, nei rioni Sassi, con la storica formazione guidata da Jorge Coulon Larranaga quasi 40 anni fa, per una festa dell’Unità dedicata al recupero dei centri storici e con un concerto dai tanti bis (indovinate quali…) a Porta Pistola. Sembrava la festa di San Benito della Cancion del Poder Popular mentre la Murgia ricordava Alturas, un altro brano famoso di un gruppo che sventolava la bandiera a righe bianca, rossa e blu e stelle a cinque punte, anche sulle copertine dei long playing.



Lo storico gruppo sarà In Italia il 13 marzo SALSOMAGGIORE TERME al Teatro Nuovo

14 marzo FIRENZE al Tuscany Hall, il 15 marzo BOLOGNA al Teatro Duse,il

17 marzo ROMA all’ Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) e il 18 marzo a CARPI al teatro comunale in concerto con il cantautore fiorentino Giulio Wilson, per il “Vale la pena Tour”,

in collaborazione con Amnesty International Italia che porta avanti il festival ”Voci per la libertà”



Un tour a sostegno dei diritti umani e per tutela degli immigrati. Vale la pena tour, è un brano dell’ultimo lavoro di Wilson ” Storie vere tra alberi e gatti” inciso a Santiago del Cile nel 2019 durante le proteste contro il carovita e la corruzione.