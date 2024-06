Eha eha eh.. E’ un “mondo in festa” per le puntate live del 2 Luglio. E domani Uccio De Santis

La formula piace, coinvolge e alimenta, tra testimonianze, canti e balli, l’attesa per la festa del 2 luglio che raggiunge i materani, e non solo, che risiedono nei Cinque continenti. La conferma da quanti hanno partecipato, in quel luogo di aggregazione che è la sede degli Angeli del Carro al rione Serra Rifusa, o si sono trovati a passare, diventando ”testimonial” dell’evento. Il resto lo ha fatto la squadra di Basilicata Media , che ha registrato due delle tre puntate dello show dedicate alla Festa della Bruna, grazie allacollaborazione con l’associazione “Ergghiò”, gli“Angeli” del carro , l’associazione “Cavalieri di Maria Santissima della Bruna” e il team “CD Stable” . Tra i protagonisti tra aneddoti, raccconti, balli e canti Ragnatela Folk e i Fratelli Tutti , l’attrice Lia Trivisani , Donisa Mazzoccoli e Manuel Santagata protagonisi di alcune performances teatrali. E non è finita ancora, come ripeteva il buon Peppino ” U’ matnet’ Persia durante le serate di cattedrali. Domani, 25 giugno, stesso posto e stessa ora, registrazione dell’ultima puntata. E tra gli ospiti il ”materano” di adozione Uccio De Santis e il gruppo musicale Roots’n’Stones. Squilli di tromba…da cavalcata del 2 luglio.



IL COMUNICATO DI BASILICATA MEDIA

“Matera 2 Luglio, il Mondo nella Festa”:

straordinaria la partecipazione alle prime due serate,

Il 25 giugno la registrazione dell’ultima

Storie, tradizioni, persone, personaggi, musica, allegria, gioia ed entusiasmo. Partecipazione.

Le prime due serate di “Matera 2 Luglio, il Mondo nella Festa” sono state tutto questo, oltre che uno straordinario successo di pubblico.

Nella sede degli “Angeli del Carro”, al rione Serra Rifusa, la squadra di Basilicata Media – in collaborazione con l’associazione “Ergghiò”, gli stessi “Angeli”, l’associazione “Cavalieri di Maria Santissima della Bruna” e il team “CD Stable” – ha registrato due delle tre puntate dello show dedicate alla Festa della Bruna.

Un modo per far vivere la Festa dei materani ai lucani nel mondo, alcuni dei quali coinvolti nella produzione – tra carovane di muli, spettacoli a cavallo, racconti e ricerche – anche inedite – musica, con la Ragnatela Folk e i Fratelli Tutti – aneddoti irresistibili come quelli dell’attrice Lia Trivisani e performance teatrali con Donisa Mazzoccoli e Manuel Santagata.

La straordinaria presenza popolare alle registrazioni è il riconoscimento straordinario di un lavoro di storytelling della Festa, alimentato da grande passione e lavoro di squadra.



Ora ci si prepara alla serata finale del 25 giugno, alle ore 21, che tra gli ospiti vedrà il grande Uccio De Santis e i fortissimi Roots’n’Stones.

Le registrazioni delle serate di “Matera 2 Luglio, il Mondo nella Festa” saranno diffuse online, sul canale YouTube e sui canali social di Basilicata Media, nei giorni 28, 29 e 30 giugno prossimi.

