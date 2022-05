E’ uscito oggi, venerdì 13 maggio, il nuovo singolo di Krikka Reggae, che ieri sera si sono esibiti in Piazza San Francesco a Matera nell’ambito del Festival SABIR. Prodotto da Lucania Sound Digital e distribuito da Artist First: “Virus”, è il primo dei due brani che anticipano la pubblicazione del 6° disco, attesa in autunno (https://krikkareggae.lnk.to/Virus).

“Nato -si spiega in una nota- in occasione di feste e dance hall, durante l’estate del 2001 sulle spiagge della costa jonica, il gruppo è noto per le sue trascinanti commistioni tra dialetto lucano e musica giamaicana, che di album in album danno vita a un repertorio originale dalla marcata connotazione performativa.

“Virus”, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, ha un titolo che può trarre in inganno: il suo contenuto è sì legato alla fine delle restrizioni anti-covid – fine datata al 1° maggio scorso –, però, già a un primo ascolto non può non risultare spiazzante. Dopo due anni in cui il momento catartico del live ci è stato precluso, infatti, l’unico virus da cui vogliamo essere contagiati è quello della musica: la metrica pungente dei due cantanti, mista a un ritmo incalzante da dance hall e a sonorità elettroniche come EDM, Trance e House, potrebbe essere la soluzione per esorcizzare il ricordo di tempi così poco clementi, come quelli che ci siamo appena lasciati alle spalle.”

“Virus è un brano importante – spiega uno dei due cantanti, Manuel Brando Tataranno – perché apre la strada al nuovo disco, un brano che abbiamo scritto durante la pandemia pensando proprio al momento attuale, ovvero a quando tutte le restrizioni sarebbero cadute. E adesso che è di nuovo possibile vogliamo diffondere il virus più potente che esista, la musica, quello che ci fa ballare senza sosta!”

Contestualmente al brano esce su Youtube anche il visual diretto da Martin Caezza.