Ea ea quonn n’ vu sapè…Torna la Ragnatela folk band ed è festa ad Agna

Abitanti soddisfatti e contenti per la festa di Sant’Agnese, che ritorna, con tanta partecipazione e voglia di fare ancora meglio, insieme al parroco don Nino Martino, al comitato festeggiamenti e in quel clima identitario che ha dato spazio alla tradizione musicale, che è tanta parte della storia materana del rione Agna- Cappuccini. Merito della Ragnatela folk band che sul palco, al termine della processione, ha coinvolto e non poco materani e turisti, convenuti per ascoltare un repertorio da cantare e ballare. Claudio Mola, figlio d’arte, con il papà Cenzino bassista che si è esibito per un ”amarcord” musicale del vecchio Gruppo Folk Matera con Franco ” Franceschino” Duni ed Eustachio Di Cecca noto come ” Stacchiucc u’ fattàur” , si è presentato con una formazione rinnovata e con un logo che nella ”R” riproduce una ballerina con tamburello. Maria Anna Nolè e Donisa Mazzoccoli, in proposito, hanno portato i ritmi della ”Ragnatela” con grazia e movenze vorticose di tarantella e pizzica sulle note di un repertorio consolidato, che continua a riscuotere successo con la voce possente di Claudio e i virtuosismi di una band (con nuovi innesti ed esordi) che si esalta e fa esaltare.



E a dare il ‘La” alla serata, domenica 28 aprile, non potevano che essere gli squilli di tromba del trombettiere dei cavalieri della Madonna della Bruna, per uno dei ‘cavalli di battaglia’ del compianto Peppino Persia noto con il soprannome di ” U’ matnet”. Quella canzone sul ritornello di Ea, Ea, ea quonn” nu vu sapè…” che ha accompagnato tante serate delle ”matinate” del periodo di carnevale della tradizione. Poi spazio, per citarne alcune a ”La cupa cupa” e a una serie di brani sui temi dell’amore, condito di doppi sensi che hanno raggiunto il top con il trascinante ” La cerasa”- Canzone nota per la goliardica rima della ”faccia ianca com’ a na ricotta…t’aggia ra na botta addove piace a me”. Ritornello,come ha ricordato Claudio, cantato anche da turisti inglesi, francesi e russi…in piazza e,immaginiamo, con i video sui social visto il successo di incisioni famose come ” Jatta nera” e ” Corto passo”. Finità? Gli ospiti del vecchio Gruppo Folk Matera, che veleggiano verso le ”quattro ventine” ( Duni, Di Cecca e Mola) , hanno regalato al pubblico due brani datati.



Stacchiucc u’ fattaur, Eustachio Di Cecca, ha cantato ” Dirimpett à la jravin”, canto della memoria della gente dei Sassi e Franco Duni ” Nan’ è ggist” ( è giusto) una canzone di protesta cantata da Vincenzo Giaculli con il complesso il Sasso Rock. Canzoni che furoreggiarono, ricordiamo, oltre 40 anni fa nel festival della canzone folk organizzato dall’emittente materana Trm. Serata a concludere tra bis, tarantelle e un goliardico ”trenino” che ha coinvolto buona parte del pubblico. A Claudio Mola e alla Regnatela Folk Band un’arrivederci, auspicando che possa ritornare – se istituzioni in primis e privati daranno una mano- quel festival della musica tradizionale, interrotto tra la delusione degli appassionati. Potrebbe ritornare quest’anno, visto che la irripetibile stagione dei concerti del 2023 tra Cava del Sole e piazzale del Castello ha passato la mano… Ue’ , uè, quonn n’ vu sapè.



DON NINO MARTINO SUL PALCO PER LA ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI DELLA LOTTERIA