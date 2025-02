Ea ea …Quarnvel a spasso con il Cai fino al teatro nel Sasso

Semplice e partecipata la passeggiata di Carnevale organizzata dal Cai di Matera https://giornalemio.it/ambiente/e-carnevale-cammina-con-il-cai-alla-scoperta-di-matera/ e con tanta voglia di divertirsi come era un tempo tra la gente e i vicinati dei rioni Sassi, quando bastava il suono dell’arjanett, della cupa cupa e du ”tambrridd mij” che veniva da Roma per far girare una vorticosa quadriglia, un vassoio di pastarelle e un bicchiere di vino, mentre donne e uomini in maschera ridevano per i travestimenti o per la spontanea goffaggine di movimenti allusivi. E così, con un tuffo nel passato, l’allegra brigata partita da piazza Pascoli, guidata da un baffuto Giannino il ‘Pagano”, con gli ospiti montesi di Carnevalone e del Cucibocca, hanno raggiunto ”passo passo” il Teatro nel Sasso di Talia Teatro, dopo aver incrociando gli sguardi divertiti di quanti erano ”dirimpett à la jravin, dove tira un’aria fina fina”.



Ad accoglierli in un clima festoso l’attore e regista Antonio Montemurro che ha fatto i capelli bianchi per la nostra Matera e per il ”veleno” preso a dosi ricorrenti e con il capo sconsolato per quanti, brillando per mediocrità, presunzione e ignoranza, continuano a guidarla indegnamente…E allora la ”compagnia” non poteva che ricordare, tra canti e brindisi, la buonanima di un piccolo ma grande personaggio e protagonista del carnevale materano contadino.



Quel Peppino ” u’ matnet’ Persia che portava le matinate, le serenate, al suono della cupa cupa e della sua voce, accompagnato da altri musicisti presso le case dei materani finchè la padrona di casa non metteva tavola… Si finiva a notte inoltrata tessendo le ”laudi’ dei convenuti e salutando con un brindisi, che terminava con un ” Non è finita ancora…cretino”, finchè non si intonava il beneagurante ” Tutti a casa” . E così ha fatto ” Talia Teatro” per i convenuti in maschera, tra personaggi di diverso lignaggio ( fattori, alti prelati, madame e principesse, contadinotte, comici e visionari) che non si sono fatti pregare per ballare, scherzare e assaggiare le ”chiacchiere” ( non a vvacant, per una volta) preparate dalla moglie di un concittadino di origini sarde con la passione delle fotografia e della scrittura.



Naturalmente l’allegra brigata ha guadagnato piazza Vittorio Veneto risalendo ” U’ p’ntcidd” e con l’impegno di ritrovarsi per martedì grasso, con la spontaneità e la semplicità del carnevale materano, senza una maschera ufficiale. Perchè tutti possono travestirsi e comportarsi come a ”Nu Quarnvel”. E da lassù Peppino Persia, ne siamo certi, annuisce suonando la Cupa Cupa.

L’ACCOGLIENZA AL TEATRO NEL SASSO