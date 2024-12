E’ un magico Natale …130 motivi per farsi gli auguri ad Altamura

Si comincia con il ponte dell’Immacolata tra luci, suoni, mercatini e pane e focacce della tradizione, che ravvivano i cuori di grandi e piccini e invitano i visitatori a fermarsi. E poi ci sono i presepi della tradizione, ispirati a quello francescano di Greccio, e 130 buoni motivi per raggiungere Altamura fino all’Epifania. Del resto è un programma vario con tanti spunti anche per la solidarietà. Naturalmente l’Amministrazione comunale ha adottato misure in materia di sicurezze, con le ordinanze che limitano il consumo di bevande a tarda ora e di esplodere i botti. Il 13 dicembre, Santa Lucia, il concerto al Mercadante.



IL COMUNICATO SUL PROGRAMMA NATALIZIO

Si accende il Natale 2024: programma weekend 6-7-8 dicembre 2024

Sono iniziate da venerdì 6 dicembre i primi appuntamenti ed eventi del ricco calendario di proposte che animeranno il centro antico della Città di Altamura.

La rassegna di “Un magico Natale”, già presentata alla città e alla stampa, prevede un ricco calendario con venti giornate di eventi con più di 130 appuntamenti totali, nove concerti che spaziano dalla musica sacra a quella pop a quella della tradizione, sei giornate di mercatini natalizi, quattro giornate di presepe vivente ispirato al primo presepe di Greccio del 1223, con 12 repliche in programma, più di 30 spettacoli per bambini e famiglie con oltre 70 repliche in programma partendo dalla Casa di Babbo Natale e La Casa della Befana e spaziando poi tra spettacoli di burattini, giocolieri, cantastorie, letture animate e parate con mascotte natalizie.

Saranno decine gli artisti, sia locali che provenienti da ogni parte d’Italia, che si alterneranno fra le vie, le piazze e le strade del centro antico. A tal proposito, vi ricordiamo gli appuntamenti del primo weekend:

6 dicembre 2024

– Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 “La casa di Babbo Natale” in Piazza Duomo e i “Mercatini di Natale” in Piazza Resistenza.

– Ore 19:30 “Accendi la magia”, cerimonia d’accensione delle luminarie in Piazza Duomo (in allegato locandina).

– Ore 20:00 Patrick Girondi in concerto sul palco in via Ottavio Serena.

7 dicembre 2024

– Dalle ore 10:30 alle ore 12:30 “Let’s Christmas”, animazione itinerante nel centro antico.

– Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 “La casa di Babbo Natale” in Piazza Duomo, i “Mercatini di Natale” in Piazza Resistenza e i “Fantasmi del signor Scrooge”, racconti itineranti.

– Ore 18:00, 19:00 e 20:00 “Il teatro dei burattini” in Piazza Marconi.

– Ore 20:30 “The smile choir Bari” in concerto, sul palco in via Ottavio Serena.

8 dicembre 2024

– Dalle ore 10:30 alle ore 12:30 “Let’s Christmas”, animazione itinerante nel centro antico.

– Dalle ore 10:30 alle ore 13:00 “Mercatini di Natale” in Piazza Resistenza.

– Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 “La casa di Babbo Natale” in Piazza Duomo, i “Mercatini di Natale” in Piazza Resistenza e i “Gli zampognari”, animazione musicale itinerante.

– Ore 20:00 “Appassionante” in concerto, sul palco in via Ottavio Serena.

Inoltre, tra le strade e i claustri di Altamura si potranno ammirare gli allestimenti e le luci pubbliche e dei privati, che hanno contribuito attraverso l’avviso di sponsorizzazione. Tra gli eventi che hanno partecipato a questo avviso, per questo weekend, segnaliamo anche:

– 6 dicembre 2024 – Ore 17:30 “Fecazze’dde de’ l’ammacule’te”, pomeriggio per bambini, nel Salone Simone Viti Maino (a cura di Pro Loco Altamura).

– 8 dicembre 2024 – Dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle ore 19:00 alle 21:30 “Incontra Babbo Natale” in via Genco e nel centro (a cura di Ass. Altilia Stupor Mundi, Cornacchia Salumi e residenti via Genco).

– 8 dicembre 2024 – Dalle ore 10:30 alle 12:30 “Aspettando Babbo Natale” e dalle ore 17:30 alle 19:00 “Il mago di Natale” in piazza Municipio, 25 (a cura di Cronos e Obiettivo Successo).

Si ricorda che il programma è pubblicato sul sito istituzionale, sui social del comune e sul sito www.unmagiconatale.it. Qualsiasi variazione sarà repentinamente qui pubblicata.

dal 6 dicembre al 6 gennaio

tutti i giorni

in piazza duomo

L’ALBERO DEI DESIDERI

Scrivi i tuoi sogni e le tue speranze sulle speciali cartoline di «Un Magico Natale» che potrai ritirare gratuitamente presso le attività aderenti e presso La Casa di Babbo Natale. Appendi il tuo desiderio al grande albero e affida i tuoi sogni alla magia del Natale

DOMENICA

1 DICEMBRE

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00 – Piazza Duomo

LA CASA DI BABBO NATALE

venerdi

6 DICEMBRE

Ore 17.30 Salone Simone Viti Maino

FECAZZE’DDE DE’ L’AMMACULE’TE – Pomeriggio per i bambini

A cura di Pro Loco di Altamura – Prenotazione Obbligatoria 080-3143930

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza Duomo

MERCATINI DI NATALE – Piazza Resistenza

Ore 19.30 – Piazza Duomo

ACCENDI LA MAGIA

Cerimonia d’accensione delle luminarie

Ore 20.00 – Via Ottavio Serena

PATRICK GIRONDI in concerto

sabato

7 DICEMBRE

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Centro Antico

LET’S CHRISTMAS – Animazione Itinerante

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza Duomo

MERCATINI DI NATALE – Piazza Resistenza

I FANTASMI DEL SIGNOR SCROOGE – Racconti itineranti

Ore 18.00 – 19.00 – 20.00 – Piazza Marconi

IL TEATRO DEI BURATTINI

Ore 20.30 – Via Ottavio Serena

THE SMILE CHOIR BARI in concerto

DOMENICA

8 DICEMBRE

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Centro Antico

LET’S CHRISTMAS – Animazione itinerante

Dalle ore 10.30 alle ore 13.00 – Piazza Resistenza

MERCATINI DI NATALE

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza Duomo

MERCATINI DI NATALE – Piazza Resistenza

GLI ZAMPOGNARI – Animazione musicale itinerante

Ore 20.00 – Via Ottavio Serena

APPASSIONANTE in concerto

sabato

14 DICEMBRE

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza Duomo

LET’S CHRISTMAS- Animazione itinerante

RACCONTAMI UNA STORIA – Racconti itineranti

Ore 19.30 – Piazza San Giovanni

CORO ACCORDIUM Concerto

DOMENICA

15 DICEMBRE

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Centro Antico

LET’S CHRISTMAS – Animazione Itinerante

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza Duomo

L’ANGELO DEL NATALE – Animazione Itinerante su trampoli



GLI ZAMPOGNARI – Animazione Musicale Itinerante

Ore 20.30 – Chiesa di San Nicola dei Greci

DERME BAMBENIDDE

Concerto a cura di Maria Moramarco, Luigi Bolognese,

Nico Berardi, Francesco Marcello Sette

LUNEDI

16 DICEMBRE

Ore 19.30 – Chiesa di San Nicola

NOTE DI PACE

Concerto a cura di Coro Polifonico Università della Terza Età “L.Barnaba” diretto dal Soprano M° Rosa Simone, Fanfara del 7° Reggimento dei Bersaglieri diretta dal

1° Luogotenente Giovanni Carozzo

venerdi

20 DICEMBRE

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

MERCATINI DI NATALE – Piazza San Giovanni

LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza Duomo

LET’S CHRISTMAS – Animazione itinerante

sabato

21 DICEMBRE

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza Duomo

MERCATINI DI NATALE – Piazza San Giovanni

GLI ZAMPOGNARI – Animazione musicale itinerante

LET’S CHRISTMAS- Animazione itinerante

Ore 18.00, ore 19.00 e ore 20.00 – Via Bisanzio Filo

ANNO DOMINI 1223 – Presepe Vivente -Prenotazione Obbligatoria-

Ore 19.30 – Piazza San Giovanni

JE SONG’E NAPULE Concerto

DOMENICA

22 DICEMBRE

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Centro Antico

LET’S CHRISTMAS- Animazione itinerante

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza Duomo

MERCATINI DI NATALE- Piazza San Giovanni

GLI ZAMPOGNARI- Animazione musicale itinerante

Ore 18.00 – 19.00 – 20.00 – Piazza San Giovanni

IL TEATRO DEI BURATTINI

Ore 18.00, ore 19.00 e ore 20.00 – Via Bisanzio Filo

ANNO DOMINI 1223 – Presepe Vivente -Prenotazione Obbligatoria-

Ore 19.30 – Chiesa di Santa Croce, ex Monastero del Soccorso

CORO EUPHONIX in concerto

martedi

24 DICEMBRE

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Centro Antico

LET’S CHRISTMAS- Animazione itinerante

Dalle ore 17.00 alle ore 19.30 – Piazza Duomo

LA CASA DI BABBO NATALE

mercoledi

25 DICEMBRE

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Centro Antico

OH JOY – Marching band itinerante

giovedi

26 DICEMBRE

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Piazza Duomo

LERENI TRIO Live music

sabato

28 DICEMBRE

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

LA CASA DI BABBO NATALE – Piazza Duomo

Ore 18.00, ore 19.00 e ore 20.30 – Via Bisanzio Filo

ANNO DOMINI 1223 – Presepe Vivente -Prenotazione Obbligatoria-

Ore 18.30 e ore 19.45 – Piazza Duomo

OTTO PANZER SHOW – Clownerie

Ore 19.00 e ore 20.15 – Piazza San Giovanni

MR DUDI – Magia e illusionismo

DOMENICA

29 DICEMBRE

Ore 11.00 – Piazza Duomo

MR DUDI – Magia e illusionismo

Ore 12.00 – Piazza Duomo

OTTO PANZER SHOW – Clownerie

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00 – Piazza Duomo

LA CASA DI BABBO NATALE

Ore 18.00 e ore 19.30 – Piazza Marconi

MR DUDI – Magia e illusionismo

Ore 18.00, ore 19.00 e ore 20.00 – Via Bisanzio Filo

ANNO DOMINI 1223 – Presepe Vivente -Prenotazione Obbligatoria-

Ore 18.45 e ore 20.15 – Piazza San Giovanni

OTTO PANZER SHOW – Clownerie

LUNEDI

30 DICEMBRE

Ore 20.30 – Chiesa di S. Nicola dei Greci

CANTO DI NATALE

Concerto a cura di Ensemble The Vox

martedi

31 DICEMBRE

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Centro Antico

LET’S CHRISTMAS – Animazione itinerante

RACCONTAMI UNA STORIA – Racconti itineranti

mercoledi

1 gennaio

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Centro Antico

OH JOY – Marching band itinerante

sabato

4 gennaio

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

LA CASA DELLA BEFANA – Piazza Duomo

BEFANE ON THE ROAD – Animazione itinerante

RE MANTELLO – Cantastorie itinerante

Ore 19.00 e ore 20.15 – Corso Federico II di Svevia

CIRCO SONAMBULOS – Giocoleria

Ore 20.00 – Chiesa di Santa Teresa

SOLIDARITY CHRISTMAS IN JAZZ Concerto a cura di Murgia Music Festival



domenica

5 gennaio

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Piazza Duomo

LA CASA DELLA BEFANA

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

LA CASA DELLA BEFANA – Piazza Duomo

BEFANE ON THE ROAD – Animazione itinerante

RACCONTAMI UNA STORIA – Racconti itineranti

RE MANTELLO – Cantastorie itinerante

Ore 19.00 e ore 20.15 – Corso Federico II di Svevia

CIRCO SONAMBULOS – Giocoleria

lunedi

6 gennaio

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30

LA CASA DELLA BEFANA – Piazza Duomo

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

LA CASA DELLA BEFANA – Piazza Duomo

BEFANE ON THE ROAD – Animazione itineranti

RACCONTAMI UNA STORIA – Racconti itineranti

RE MANTELLO – Cantastorie itinerante

Ore 19.00 e ore 20.15 Corso Federico II di Svevia

CIRCO SONAMBULOS – Giocoleria



LE ORDINANZE DEL SINDACO PER IL PERIODO NATALIZIO

Per il periodo delle feste, il sindaco Vitantonio Petronella ha firmato due ordinanze, con validità sino al 6 gennaio 2025. In particolare:

– con ordinanza n. 51, ha disposto il divieto ha disposto il divieto di vendita per asporto e di consumo su aree pubbliche di alimenti (bevande) in contenitori di vetro. Il provvedimento ha durata pure in tutto l’arco delle festività, sino al 6 gennaio 2025, e con esso s’intende garantire la sicurezza urbana.

– con ordinanza n. 52, ha disposto il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici nel periodo delle feste, sino al 6 gennaio 2025. Con il provvedimento si intende tutelare l’incolumità pubblica, garantire la sicurezza urbana e le norme poste a presidio della convivenza civile, proteggere le persone fragili da rumori potenzialmente dannosi, salvaguardare il benessere degli animali.

Entrambe le ordinanze sono consultabili sulla home page del portale istituzionale (www.comune.altamura.ba.it).



IL CONCERTO AL MERCADANTE

Natale 2024: concerto “Natal’è” dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana al Teatro Mercadante (13 dicembre 2024)

Tra le iniziative del Natale del Comune di Altamura, è in programma un concerto con l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, il 13 dicembre alle ore 21:00, nel Teatro Mercadante.

L’evento rientra nel cartellone “Natal’è” dell’Istituzione Concertistico orchestrale sinfonica della Città Metropolitana di Bari. L’Orchestra porta in scena un programma inedito con brani natalizi sinfonici, eseguiti in prima assoluta, commissionati dalla ICO di Bari a tre compositori: Marco Grasso (“Histoire de Scrooge et de ses fantomes”) nel ruolo anche di direttore dell’Orchestra, Giovanni Scaramuzza Fabi (“Strenna di Natale”) e Rocco Cianciotta (“Christmas Time”). Sul palco anche quattro giovani cantanti pugliesi: Antonella Baldantoni (soprano), Margherita Rotondi (contralto), Nico Franchini (tenore) e Gianpiero Delle Grazie (basso).

La cittadinanza è invitata. L’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione su EventBrite, al seguente link, che sarà attivato il 7 dicembre 2024 (https://www.eventbrite.it/e/natale-tickets-1106224580499?aff=oddtdtcreator)

Si chiede il rispetto della puntualità. Inoltre sin d’ora si invitano i partecipanti a disdire le prenotazioni nel caso di loro assenza, in modo da lasciare i posti liberi per altre persone interessate ad assistere. La prenotazione può essere disdetta sempre tramite EventBrite.

Grazie per l’attenzione.

