E’ tempo di solidarietà. Croce Rossa a Matera e a Grassano

COMUNICATO STAMPA CROCE ROSSA MATERA

In occasione delle festività natalizie, il comitato CROCE ROSSA di Matera scende in piazza con il mercatino della solidarietà nella città dei Sassi e in Grassano.

L’intento è quello di raccogliere fondi da destinare alle attività dello sportello sociale di CRI MATERA la cui valenza principale è offrire assistenza e ascolto a 360 gradi ai bisogni delle comunità di riferimento.

IL mercatino in Matera sarà caratterizzato da oggetti realizzati dalle volontarie e dai volontari presso il laboratorio di Croce Rossa utilizzando materiali semplici, anche riciclati.

Sarà sufficiente una offerta volontaria per aggiudicarsi uno o più oggetti e contribuire a raccogliere fondi per la solidarietà.

IL mercatino sarà presente in piazza Vittorio Veneto domenica 14 dicembre dalle ore 9 alle ore 14.

Un angolo del mercatino sarà dedicato ai più piccini che saranno accolti da Elfi per scrivere la letterina dei loro desideri a Babbo Natale.

Ad animare il mercatino ci sarà anche la clownerie di CRI Matera.

Si confida sulla generosità della comunità di Matera che si è già certi non farà mancare il proprio supporto.

Al pomeriggio ci si sposterà in Grassano dove avrà luogo un secondo momento di solidarietà realizzato dalle volontarie e volontari locali in piazza della Libertà a partire dalle ore 17.

Si punterà al coinvolgimento max dei bambini e dei ragazzi con laboratori allestiti in piazza e momenti ludici in collaborazione con associazione ASD GS Grassano. Ci sarà la presenza dell’artista Franco Diana che allieterà, con le sue performance, la serata.

Questo il messaggio lanciato da CROCE ROSSA ITALIANA in entrambe le piazze :

“Dona un gesto gentile:

per qualcuno sarà il regalo più grande”.

La Presidente del Comitato di Matera

Giulia De Biasi