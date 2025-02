E’ sulla “Salute, un diritto da curare”, il tavolo tematico di sabato di Progetto Comune Matera

“Dalla difficoltà di accesso alle cure, all’esodo di pazienti e professionisti verso altre regioni; dalle criticità dell’ospedale Madonna delle Grazie, alla carenza di personale; dal potenziamento della sanità territoriale all’importanza della nuova Facoltà di Medicina in Basilicata“, questi i temi oggetto del nuovo tavolo tematico “Salute, un diritto da curare“, previsto per sabato 22 febbraio alle ore 18:00 presso la sede di Progetto Comune Matera (Via Nazionale) e in diretta sui canali social della stessa associazione. Numerosissime le presenze annunciate: “Con la Dott.ssa Marina Rizzi, gastroenterologa, che introdurrà il dibattito, interverranno la Dott.ssa Emilia Tallarico, anatomopatologa, la Dott.ssa Beatrice Di Venere, chirurga, l’Infermiera Giulia Cifarelli, capo sala, e Cotugno Angelo Raffaele, tecnico radiologo, tutti in servizio presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Parteciperanno, inoltre, anche la Dott.ssa Nancy Lascaro, reumatologa, e l’Infermiera Brunella Caputo, con funzioni amministrative presso l’ASM, insieme al Dott. Franco Dimona, Presidente dell’Ordine dei Medici, il Dott. Michele Campanaro, Segretario Provinciale FINMG, l’Avv. Nicola Morea, Presidente della IV Commissione del Consiglio Regionale della Basilicata, e il Dott. Gianmichele Vizziello, componente dello stesso Consiglio.”

