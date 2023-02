…E so’ soddisfazioni. Bravo Francesco Vinciguerra

Un riconoscimento, un premio per quanto si fa nella valorizzazione e tutela dei beni culturali è un contributo a mantenere integro il patrimonio artistico, storico, culturale, paesaggistico del BelPaese che, oltre, ai buoni propositi, ha bisogno di investimenti finanziari adeguati e di coinvolgere maggiormente le tante giovani professionalità che ogni anni si formano nei nostri atenei, ma che spesso sono costrette ad emigrare…La medaglia d’argento del Domus Restoration and Preservation International Prize for Architectural Restoration, attribuita all’architetto materano Francesco Vinciguerra, che gli sarà consegnata il 29 marzo a Ferrara, è la conferma che occorre fare di più per valorizzare professionalità come quelle di Francesco. Ne abbiamo apprezzato le qualità e,soprattutto l’umiltà, durante la presentazione di un lavoro di ricerca portato a termine con papà Nino. Una prima attestazione dalla Città dei Sassi, amici a parte, è venuta da un architetto navigato come Paolo Emilio Stasi, presidente del Circolo la Scaletta. Attendiamo che lo facciano anche altri. Matera ha risorse e buone pratiche di giovani professionalità, che vanno valorizzate – ma nei fatti- sul territorio.



IL PREMIO A FRANCESCO VINCIGUERRA

All’architetto materano Francesco Vinciguerra la Medaglia d’Argento del Domus Restoration and Preservation International Prize for Architectural Restoration. Il 29 marzo a Ferrara la cerimonia di premiazione.

Francesco Vinciguerra, che la città ha avuto modo di apprezzare come coautore, con il padre Eustachio, del volume “Matera, città irripetibile” presentato il 27 ottobre 2022, è nato a Matera nel 1996. Diplomatosi al Liceo Classico “Emanuele Duni”, si è iscritto all’Università La Sapienza di Roma conseguendo, nel 2022, la Laurea Magistrale in Architettura con lode, discutendo la tesi progettuale “La Chiesa di Santa Maria della Valle – La memoria e il restauro di un antico complesso rupestre nell’agro materano”, relatrice la prof.ssa arch. Donatella Fiorani. Nel dicembre del 2022 Francesco Vinciguerra ha ottenuto l’abilitazione alla professione di architetto; attualmente frequenta la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, presso La Sapienza di Roma, e collabora con la “Cooperativa Archeologia”, importante realtà imprenditoriale nel settore del restauro dei beni culturali. Il conferimento del “Premio Internazionale Domus Restauro e Conservazione” (Domus Restoration and Preservation International Prize for Architectural Restoration), organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, si svolgerà nella città estense il prossimo 29 marzo. Sull’argomento è intervenuto l’architetto Paolo Stasi, Presidente del Circolo La Scaletta: “Veramente felice per questo riconoscimento a Francesco. Sono gratificazioni per un’intera comunità e dovremmo essere orgogliosi tutti dei successi dei nostri figli. Il rammarico è che queste grandi risorse non riusciamo a trattenerle. A Francesco i miei più sinceri complimenti e un augurio per altri successi e soddisfazioni”.