E’ qui la festaaa? Ginosa Vertiginosamenteee con Jazzfest e Cinefest

L’estata c’è e si sente con una temperatura tropicale che fa squagliare, sudare se preferite il termine in italiano, ma che invita anche a divertirsi e il Comune di Ginosa con il cartellone ” Vertiginosamente” ha tirato fuori una offerta variegata, interessante e per i gusti di tutte le fasce di età, tra il paese e la marina. Così annotatevi la data del 28 con il concerto del jazzista Roberto Ottaviano Quintet , che si esibirà nei suggestivi ambienti della gravina. L’accesso è dal burrone…Tranquilli. Attenzione riservata anche ai bimbi con il film a disegni animati dei ”Minions”, presso l’anfiteatro del rione Casale il 27 luglio e il giorno dopo a Ginosa Marina. Buon divertimento



“VertiGinosaeMarina’’, NUOVO APPUNTAMENTO CON LA RASSEGNA “JazzFest’’: LIVE IL 28 LUGLIO A GINOSA ROBERTO OTTAVIANO QUINTET

Nuovo appuntamento con la musica jazz a Ginosa nell’ambito della rassegna “JazzFest’’, rientrante nel calendario degli eventi estivi del Comune di Ginosa “VertiGinosaeMarina’’.

Venerdì 28 luglio presso l’anfiteatro del rione Casale, nel cuore della gravina di Ginosa, si esibirà il Roberto Ottaviano Quintet.

Attivo sulla scena jazzistica internazionale da circa trent’anni, Roberto Ottaviano ha suonato ed inciso con alcuni tra i più importanti musicisti americani ed europei a cavallo tra diverse generazioni, è un’istituzione del jazz pugliese. Ha più di dieci album a suo nome, in particolare sull’etichetta Splasc(h) ed ha suonato in tanti jazz festival americani ed europei, come il Chicago Jazz Festival, il Jazz Festival di Berlino e il Festival del Jazz di Willisau.

Insegna musica jazz presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari, di cui è direttore del dipartimento jazz ed è il direttore artistico del Gioco del Jazz. Il suo ultimo lavoro discografico “Eternal Love” edito per Dodicilune è stato premiato come Miglior Album Top Jazz 2020, mentre ha ricevuto secondo posto come miglior artista e miglior gruppo nel referendum di Musica Jazz. Nel 2022 ha ottenuto il primo posto come miglior musicista nel referendum di Musica Jazz.

INGRESSO LIBERO

Start ore 21,30

Accesso da Via Burrone.



VertiGinosaeMarina’’, PROSEGUE LA RASSEGNA “CineFest’’: IL 27 E 28 LUGLIO “MINIONS 2’’

Prosegue il “CineFest’’, la rassegna cinematografica rientrante nel calendario degli eventi culturali dell’estate 2023 intitolato “VertiGinosaeMarina’’ organizzato dal Comune di Ginosa. Una rassegna cinematografica estiva gratuita pensata soprattutto per i più piccoli, ma anche per gli adulti.

Appuntamento il 27 luglio presso l’anfiteatro del Rione Casale a Ginosa e il 28 luglio presso il lungomare di Marina di Ginosa con il film d’animazione “Minions 2’’.

Due splendide location per gustare un bel film all’aperto sotto il cielo notturno estivo: l’anfiteatro del Rione Casale nel cuore della gravina di Ginosa (raggiungibile attraverso Via Burrone) e il nuovo lungomare di Marina di Ginosa.

INGRESSO LIBERO