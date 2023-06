E’ qui la festa? Sabato 24 giugno al Jo Go Village

Se la temperatura da 40 gradi e passa è calata di qualche punto, quella che si prospetta stasera, sabato 24 giugno, con la Jolly Box per il ”Pool Party”, al Jo Go village di Matera – sulla vecchia statale Appia per Laterza- è davvero da sudore continuo con la musica degli anni 70,80 e 90 sotto luci e quella cascata di suoni che vi terrà svegli fino a domenica mattina. Merito di due over 60 come Florindo Pilone e Nicola ”Nino” De Feudis che una volta l’anno tornano all’antica passione, richiamando gli amici di un tempo a cantare e a ballare con loro. Per i brani c’è l’imbarazzo della scelta, ma chiedete pure…Loro sono come un juke box e poi sanno cosa pescare, mixare per farvi perdere cuscini e maniglie dell’amore…prima della prova costume. Con loro anche Skrezio Dee Jay. La festa è lì, prenotatevi come da locandina, e tuffatevi pure nella musica spensierata che fa divertire, ballare e ricordare.

