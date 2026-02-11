E’ qui la festa? Il Carnevale a La Martella ha fatto 13…

L’invito dell’associazione ”Amici del borgo” è stampato nella locandina all’insegna dell’accoglienza di sempre. E così venerdì 13 febbraio, porta bene…, sarà ”Un’occasione per stare insieme mascherati ma…in allegria”. E qui potete sbizzarrirvi come vi pare, con una maschera, un cappello, lenzuola, giacche rivoltate o ispirati a figure tradizionali da Pulcinella ad Arlecchino, da Colombina a gran Dama,con le insegne istituzionali da guardia o da religioso della Confraternita dell’Allegria e con una busta di coriandoli per divertirsi. IL raduno è alle 16.00 in piazza Montegrappa. Seguirà la scelta della maschera più bella (datevi da fare…), l’avvio dei laboratori e poi tanta musica per ballare, cantare e suonare ( se avete cupa cupa, tamburello e arjanett fatevi avanti) e alle 21.00 la fine della serata in attesa del martedì grasso. Naturalmente gli Amici del Borgo vi accoglieranno con una ricca portata di ”chiacchiere” cosparse di zucchero a velo. Non sono escluse sorprese. Quali? Per saperlo scendete a La Martella per il Carnevale al borgo dove la festa dell’allegria ha fatto 13… al Totocalcio (come si diceva nella Prima Repubblica) di chi si diverte e fa divertire.