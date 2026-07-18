E’ qui la festa? A Porto Cesareo, 19 luglio, gran finale del Vista Festival

Se siete in vacanza lì o siete nel Salento e dintorni domenica 19 luglio non potete mancare alla serata finale di un evento, tutto da ballare, cantare e divertirsi, con il Vista Festival con il gran finale- come riporta il comunicato stampa- di Bar Italia La discoteca italiana e Yo Soy Reggaeton, con il sound di Radio System. Uno spettacolo nello spettacolo con tanti successi indimenticabili, che sono entrati nella testa e nel cuore di appassionai di ballo e buona musica. E non dimenticate Porto Cesareo, una delle perle sul versante jonico della marina salentina.



COMUNICATO STAMPA

Vista Festival Porto Cesareo: domenica 19 luglio il gran finale con Bar Italia – La Discoteca Italiana e Yo Soy Reggaeton. In mezzo il sound di Radio System in diretta nazionale. Si chiude così un’edizione di grande successo.

Porto Cesareo si prepara a vivere l’ultimo, attesissimo appuntamento di uno dei Festival più amati e seguiti dell’astate.

Domenica 19 luglio il pubblico sarà protagonista del gran finale del Vista Festival di Porto Cesareo. Due i format di grande richiamo per l’ultima notte in riva allo Jonio: “Bar Italia – La Discoteca Italiana”, dedicato ai più grandi successi della musica italiana che hanno segnato intere generazioni, e “Yo Soy Reggaeton”, lo spettacolo che porterà sul palco tutta l’energia e il ritmo della musica urban e latina. Ad accompagnare l’intera manifestazione è stata Radio System, partner ufficiale del progetto, che ha raccontato e promosso ogni fase del festival contribuendo a valorizzare un evento che, ancora una volta, si conferma tra gli appuntamenti più apprezzati dell’estate salentina.

Con l’ultima serata si conclude un’edizione che ha fatto registrare un’importante partecipazione di pubblico, confermando la validità di un format capace di coniugare musica, spettacolo, intrattenimento, valorizzazione del territorio e socialità. Il Vista Festival ha saputo offrire un’esperienza coinvolgente a 360 gradi, proponendo un ricco calendario di eventi, spettacoli e momenti di aggregazione, accompagnati da un’offerta enogastronomica di qualità che ha valorizzato le eccellenze del territorio.

L’evento ha accolto migliaia di visitatori in un contesto organizzativo che ha posto particolare attenzione non solo all’intrattenimento, ma anche alla promozione sociale e alla prevenzione. Attraverso specifiche iniziative di sensibilizzazione, il festival ha voluto trasmettere messaggi di responsabilità e consapevolezza, confermando come i grandi eventi possano rappresentare anche occasioni di crescita culturale e civile.



Il bilancio dell’edizione è estremamente positivo, frutto di un’importante sinergia tra organizzazione, partner, sponsor, istituzioni e tutti gli operatori che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Gli organizzatori della “Four Promotion” hanno voluto esprimere il più sincero ringraziamento al direttore artistico del Festival giunto alla sua quarta edizione Savi Vincenti, a Radio System media- partner dell’evento, alla Be Hashtag visual agency, al dottor Luigi Manca chirurgo senologo, che si è occupato della serata di promozione sociale e sensibilizzazione alla prevenzione, a tutti gli artisti che hanno animato il palco del Vista Festival, ai partners ed agli sponsor che hanno creduto e investito nel progetto, alle aziende che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento ed alle istituzioni, in primis il comune è di Porto Cesareo, che ha concesso il patrocinio e garantito il proprio sostegno. Un ringraziamento particolare è stato poi rivolto alle Forze dell’Ordine, agli operatori della Protezione Civile, al personale sanitario, agli addetti alla sicurezza, ai volontari e a tutti coloro che, con competenza, professionalità e spirito di servizio, hanno garantito il regolare svolgimento della manifestazione, assicurando la massima sicurezza all’interno dell’area del festival e nelle aree esterne interessate dall’evento.

«Il successo di questa edizione – dichiarano gli organizzatori di Four Promotion – è il risultato di un grande lavoro di squadra. Ringraziamo il pubblico che ci ha scelto e ha partecipato con entusiasmo, tutti gli artisti, i partner, gli sponsor, le aziende coinvolte, le istituzioni che hanno sostenuto il progetto e, in modo particolare, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, il personale sanitario, gli operatori della sicurezza e tutti i volontari che hanno svolto un lavoro straordinario, permettendo lo svolgimento del festival in un clima di serenità, sicurezza e piena collaborazione. A tutti loro va la nostra più profonda gratitudine.»



Porto Cesareo (Le) 17 luglio 2026

VISTA MUSIC & ART FESTIVAL 2026

11 – 19 luglio 2026

Porto Cesareo – Baia delle Dune e del Tabù

Ingresso gratuito

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