E’ questo il ‘’Fiore’’ 2023….

Quando garrisce nell’anima e nella mente la bandiera della ‘’Liberazione’’ è naturale che anche per le celebrazioni per i 50 anni del grande meridionalista Tommaso Fiore si prendano in prestito, e con una scelta azzeccata, le note di ‘’ Bella ciao’’ la canzone di lotta partigiana più cantata e tradotta dove libertà e diritti sono calpestati. Siamo ad Altamura , la città murgiana , dove la cultura del fare è di casa. Un luogo che per un anno, attraverso un calendario, ci accompagnerà per un anno a partecipare ad eventi commemorativi, approfondimenti e a ricordare le tappe più significative della sua ‘’azione’’ (è la parola giusta) della sua cultura democratica, antifascista, pacifista ed ecologista. Il calendario sarà disponibile dal 20 gennaio 2023, grazie al comitato Fiore50 di Altamura, costituito per le celebrazioni dei 50 anni dalla morte di Tommaso Fiore



IL CALENDARIO NELLA BREVE NOTA DELL’ANPI

Questa della locandina è la prima iniziativa del nutrito programma di eventi che si svolgeranno durante tutto l’anno 2023 per onorare la figura di Tommaso Fiore in occasione del 50° anniversario della sua morte il 4 Giugno 1973.

Come ANPI abbiamo dato il nostro contributo, e continueremo a darlo, al Comitato cittadino che si è costituito il 5 Dicembre 2022 e che si è presentato alla Città il 15 Dicembre 2022, con una Conferenza stampa tenutasi presso la sede della Pro Loco di Altamura.

Il primo incontro servirà anche per illustrare lo stato dell’arte di tutta l’operazione compreso anche le iniziative intese al coinvolgimento del mondo della scuola.

Dal 20 gennaio 2023 in occasione del I° Convegno “Tommaso Fiore e l’antifascismo” sarà anche disponibile il Calendario dedicato a Tommaso Fiore .