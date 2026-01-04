E prima dell’Epifania a Montescaglioso torna la notte dei Cucibocca

E’ una tradizione dalle tante suggestioni che animerà il percorso che dall’Abbazia di San Michele Arcangelo, luogo della loro vestizione, raggiungerà strade e piazzette del centro storico di Montescaglioso ( Matera). Sono i ”cucibocca” (nel dialetto montese “l cos’ vucc”) che creano timore nei bambini, per quella minaccia di vedersi cucire la bocca perché stiano in silenzio in modo di consentire alla simpatica vecchina con la scopa (la Befana) di consegnare doni o carbone…nella notte a lei dedicata. E lo fanno con il loro incidere dalle movenze e dall’identità precisa. I cucibocca indossano occhiali rudimentali, ricavati dalle bucce d’arancia, una lunga barba bianca, vestiti scuri e per copricapo un cappello di paglia o ”fiscoli”, quei dischi di canapa che vengono utilizzati nei torchi per la molitura di olive nei frantoi. Il travestimento si completa con la catena spezzata,legata al piede, che risuona in maniera stridula sul selciato. I cucibocca recano in mano un canestro, una lucerna e un lungo ago che fanno roteare e che creare paura nei bambini, per i motivi detti sopra. Tradizione e interpretazione storica fanno risalire la notte dei Cucibocca a una consuetudine del calendario ortodosso-bizantino, incentrato sulla figura di San Simeone lo Stilita, rappresentato con una catena spezzata. Appuntamento alle 19.00 con partenza dall’Abbazia di San Michele e sfilata per le vie del centro storico. Nel programma della serata, alle 20.30, è prevista una video presso la Torre dell’Orologio in corso Repubblica a cura di In the Middle presso la Torre dell’Orologio. Chiusura in musica, alle 21,00, in Abbazia con il concerto di Agostino Gerardi. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Montescaglioso in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Montescaglioso, l’Unpli e l’Apt Basilicata.



