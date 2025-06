E ora i ‘’fatti’’ per festa della Bruna tra i Beni immateriali dell’Unesco

Dopo la prima, nel senso pieno del termine,della presentazione del programma della Festa della Bruna a Roma, presso la Camera dei deputati, con una forte presenza di rappresentanti di Istituzioni ed Enti ci attendiamo che ‘’attenzioni’’ e ‘’impegni’’ si traducono in fatti concreti sia sul piano promozionale, del sostegno anche economico che per il percorso legato a bene mondiale dell’Umanità. E ora la Festa con il programma di prossimità ‘’Bruna Passion Week’’ e quello della tradizione legato al 2 luglio.



COMUNICATO STAMPA

La Festa della Bruna di Matera si presenta a Roma

Edizione speciale nell’anno giubilare, verso il riconoscimento Unesco

Roma, 6 giugno 2025 – La Festa della Bruna 2025 varca i confini della Basilicata per presentarsi ufficialmente alla stampa nazionale e ai referenti istituzionali, nella prestigiosa cornice della Sala Stampa della Camera dei Deputati. Nell’occasione, i referenti regionali della Basilicata annunciano l’avvio di una proposta di legge per rafforzare la candidatura della Festa della Bruna a Patrimonio Immateriale dell’Umanità, nella Matera già sito UNESCO.

Un’edizione straordinaria la 636^, che si colloca nel contesto dell’anno giubilare, conferendo alla secolare tradizione materana una nuova risonanza spirituale, culturale e simbolica. La festa, che affonda le sue radici nella fede e nella devozione popolare, sarà animata da un programma fitto e articolato, che si snoderà per oltre un mese e culminerà nel rito emozionante del 2 luglio, con il tradizionale “strazzo” del Carro Trionfale.

A sottolineare la rilevanza dell’evento sono intervenuti in conferenza stampa esponenti delle istituzioni nazionali e lucane.

Tra gli interventi istituzionali:

• On. Fabrizio Benzoni, Deputato della Camera – Promotore della presentazione nazionale nella sede della Camera dei Deputati

• Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata

• Laura Mongiello, Assessore della Regionale Basilicata – In rappresentanza del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi

• Nicola Massimo Morea, Consigliere regionale

• Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera

• Margherita Sarli, Direttore Generale dell’APT Basilicata

A presentare l’articolato programma e il significato profondo della Festa, Bruno Caiella, Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, promotrice dell’evento insieme alla Diocesi di Matera-Irsina. Con lui Don Francesco Di Marzio, delegato arcivescovile per la Festa, e Matteo Marchitelli del Comitato Esecutivo. Inoltre, lo stilista Michele Miglionico è intervenuto per presentare il progetto dell’abito giubilare realizzato appositamente per la Madonna della Bruna e che sarà svelato il 2 luglio durante la processione di gala.

La conferenza è stata introdotta e moderata dalla giornalista, autrice e collaboratrice Rai Nancy Squitieri, voce di programmi come “Giù la maschera” su Radio1 e “Destinazione Futuro” su Isoradio, che ha sottolineato la centralità della Festa nel panorama culturale e religioso italiano.

All’evento romano sono stati invitati a presenziare e ad intervenire il Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati e tutti i referenti istituzionali e politici di Matera e del Consiglio regionale ed entrambi i candidati sindaco di Matera. Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e l’assessore Cosimo Latronico, per impegni imprevisti, non sono potuti intervenire e hanno delegato l’assessore Laura Mongiello a rappresentare la giunta regionale.



La conferenza stampa è stata trasmessa in diretta sulla webtv ufficiale della Camera dei Deputati ed è disponibile al link: https://webtv.camera.it/evento/28335

Il programma: un mese di appuntamenti tra devozione, cultura e spettacolo

Il programma 2025 si apre ufficialmente il 14 giugno con la cerimonia di apertura (a Matera nell’auditorium R. Gervasio, ore 11.00), e anticipato dalla Bruna Passion Week, che dal 1° al 23 giugno offre un palinsesto di eventi culturali.

Tra gli appuntamenti principali del programma della Festa della Bruna 2025:

• 17 giugno, apertura della mostra AMICTA, dedicata agli abiti storici della Madonna curata dallo stilista Michele Miglionico, autore anche dell’abito giubilare della Vergine

• 23 giugno, benedizione del Carro Trionfale realizzato dall’artista Francesca Cascione presso la Fabbrica, a cura di don Angelo Gioia, Amministratore dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina

• Dal 23 giugno al 1° luglio, apertura quotidiana della Fabbrica del Carro, con visite libere, esposizione del carro e delle mostre “I tesori di Matera” e “La storia del pane”, oltre a contenuti multimediali e al podcast “Spazio allo strazzo” in diretta dallo spazio immersivo Hub Perrone

Numerosi gli eventi serali, tra cui “Storie di Donne” ogni sera dal 24 al 30 giugno, lo spettacolo Magic & Puppet Show il 30 giugno, e l’attesissima accensione musicale delle luminarie artistiche il 29 giugno. Proprio le luminarie sono una delle attrazioni principali della Festa della Bruna: per la 636^ edizione sono già pronte 500.000 lampadine a led, 1.5 km di arcate floreali, 35 quintali di legno lavorato, in uno stile che fonde tradizione e tecnologia; l’impianto garantisce una luminosità superiore con un risparmio energetico del 95%, in linea con i valori di sostenibilità e bellezza.

Il 1° luglio è dedicato agli incontri istituzionali, all’omaggio floreale del sindaco alla Madonna e alla celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, nell’ambito della quale si svolgerà la solenne incoronazione della statua della Madonna della Bruna.

Il 2 luglio, cuore pulsante della Festa, si aprirà all’alba con la Processione dei Pastori accompagnata da batterie pirotecniche. A seguire, la Cavalcata dei Cavalieri, il trasferimento della Madonna nella chiesa SS. Annunziata e, alle 20.00 la solenne Processione del Carro Trionfale fino a Piazza Duomo, dove si compiranno i tradizionali tre giri e, alle 22.30, il rituale dello strazzo, la distruzione del carro che richiama l’eterno ciclo di rinnovamento della fede.

La Festa della Bruna è organizzata dall’Associazione Maria SS. della Bruna, in collaborazione con la Diocesi di Matera-Irsina e sotto la guida dell’Arcivescovo. L’edizione 2025 si svolge con il patrocinio di: Regione Basilicata, Comune di Matera, Provincia di Matera, Camera di Commercio, APT Basilicata, Ente Parco della Murgia Materana e Diocesi di Matera-Irsina.

«Stiamo lavorando per rendere la Festa sempre più rilevante e conosciuta anche oltre i confini locali, mantenendo saldo il legame con la nostra storia e la nostra comunità», ha dichiarato Bruno Caiella, presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna. «Portare la presentazione del programma a Roma è una scelta precisa che guarda al futuro, ma radicata profondamente nella nostra identità».

