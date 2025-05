E ora da Papa Leone una Rerum Novarum…Pacis

E pace è stata la parola più volte pronunciata da Papa Leone XIV nel discorso di saluto alla gente di tutto il mondo. L’auspicio è che questa ‘’missione’, lui che da sacerdote figlio di Sant’ Agostino ha compiuto in Perù per tanti anni, possa condurre con entusiasmo, fede e fermezza. Le parole del presidente del Centro Studi Leone XIII Basilcata- le uniche che pubblichiamo, tra la miriade di note giunte a giornalemio.it- sono di auspicio e in continuità con altro Papa illuminato come Leone decimo terzo( come si dice in latino) autore di una enciclica di forte impatto sociale.

LE RIFLESSIONI DI PASQUALE TUCCIARIELLO

Saluto con particolare affetto e stima il nuovo Pontefice romano Leone XIV. La sua opera la vedremo, piano piano e lentamente, sulle orme di chi lo ha preceduto oltre un secolo fa – Leone XIII – forte di un Dna straordinariamente spirituale – Sant’Agostino. Leone e Agostino non sono due figure teologiche e filosofiche diverse, ma coincidenti, una linea coerente fatta di amore per Dio e per l’uomo. Lo vedremo presto al lavoro, il monaco agostiniano divenuto papa. E penso proprio che sarà un lavoro non appariscente e quindi facile a divenire futile, ma nello stesso nascondimento come si usa con la preghiera silenziosa Leone, lentamente, produrrà per l’uomo per Dio per la chiesa benefici effetti, efficaci e duraturi in termini di pace e di amicizia tra i popoli. E prego perché quanto si è detto e molto altro ancora possa accadere.

Pasquale Tucciariello, presidente Centro Studi Leone XIII Basilicata.