E’ Natale…a La Martella mettono tavola con la cucina materana

Si comincia da oggi, festa dell’Immacolata e sabato 9, e si va avanti nei prossimi giorni con la degustazione di crapiata, fedda rossa e altro in concomitanza con il ‘’Presepe Vivente’’ . Gli amici del Borgo, quando si mettono, fanno le cose per bene e con l’accoglienza di sempre come hanno mostrato di sapere nei mesi scorsi per i 70 anni dalla fondazione del Borgo. Pane e cultura…Buon Natale!

IL PROGRAMMA

Con le iniziative organizzate in collaborazione col “Presepe Vivente nei Sassi”, si apre un dicembre ricco di appuntamenti per il borgo di La Martella e le celebrazioni per il suo 70° anniversario, promosse dall’associazione “Amici del Borgo”.

Nella sezione “Eventi” del sito web associazioneamicidelborgo.it è possibile prenotarsi per partecipare a “Dal Presepe vivente agli antichi sapori della cultura contadina”. L’8 e il 9 dicembre, in piazza Montegrappa,alle 19.30 viene proposta la degustazione di crapiata, fedda rossa, polpette di pane, castagne arrosto e friselle con le mandorle, con un contributo simbolico di 5 euro.

Il 13 dicembre, nell’ex-ospedale di San Rocco, dalle ore 10.30 alle 20, sarà possibile visitare la mostra “Dalle grotte dei Sassi al borgo La Martella” con testimonianze, foto e video.

Il 16 dicembre, negli spazi di Hubout, dalle ore 16.30 alle 20, sarà visitabile visitare una mostra fotografica completamente nuova, intitolata “E’ questione di…borghi”.

Infine, dalle ore 10 alle 20 del 17 dicembre, nel plesso “Manzi”, proprio a La Martella, resteranno esposti gli elaborati del progetto scolastico sul tema della raccolta innovativa delle acque vincitore del Premio nazionale Scuole primarie a Rimini.

Tutte queste iniziative sono inserite nel programma di celebrazioni del trentennale di Matera nell’Unesco promosso dal Comune di Matera:

I volontari dell’associazione “Amici del Borgo”, contemporaneamente, sono al lavoro per la produzione degli eventi finali delle celebrazioni del 70° anniversario di La Martella.