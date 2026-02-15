E lunedì 16 al Cip di Serra Rifusa ”La Pentolaccia”

E’ una consuetudine della tradizione carnascialesca materana, che riporta a una infanzia che abbiamo vissuto, e del Centro integrato Polivalente di Serra Rifusa che lega ospiti, famigliari e quanti sanno apprezzare una delle tante anime del Carnevale che fanno della partecipazione e della inclusione un momento di crescita della nostra comunità. L’appuntamento è per lunedì 16 febbraio , alle 18.00, presso il C.I.P al 99 di viale dei Peucezi. E l’invito, come da locandina, è incentrato su colori,sorrisi e voglia di divertirsi …”tra chiacchiere ( di pasticceria, naturalmente) maschere e voglia di ballare, a rompere La Pentolaccia. Non potete mancare”.

LA PENTOLACCIA DELLO SCORSO ANNO

