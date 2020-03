Chitarra, look come lo chansonnier francese George Moustaki, arcinoto per la canzone ” Lo straniero” e voce che ci ricorda quella di Ligabue (il cantante, non l’artista ipercreativo) ed ecco sui social il cantautore montese Franco ‘ Da Matera’ Lomonaco con un brano di speranza per superare la nottata da paura di contagio da covid 19. Il virus a corona ha ammantato tutto di nero e le note tirate fuori dalla chitarra diventano un tutt’uno con quello che un musicista sente intorno. Sensazioni, scoramento, speranza, solitudine . Eccone uno spaccato in pillole di quello che Franco ha accordato e cantato con una interpretazione di 5 minuti davvero appassionata.”Ancora non siamo pronti…buttiamo giù due note e poi cancelliamo… Sentiamo l’ombra fredda sul collo…Avvertiamo l’immensità…sentiamo il grande vuoto…Alziamo lo sguardo al cielo…Sono nodi che restano in gol…La notte ci perdiamo a guardare le stelle…. Non siamo pronti… in cerca un giorno che verrà…”. E quel giorno non è ancora all’orizzonte. C’è tempo per un’altra incisione. Vai Franco, tira fuori la chitarra e canta.