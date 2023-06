E ll menestrello Jethro Tull incantò i cortigiani di Matera…

…con il suo flauto traverso, al quale dà del ”Tu” da sempre, agitandolo come una bacchetta magica e soffiandoci dentro note che omaggiano il repertorio classico, dal celtico al folk, al progressive alle arie sperimentali che creano un mondo magico di suoni che invitano e pretendono silenzio. E così è stato con il funambolico Ian Anderson, alla guida di una formazione rinnovata negli anni per forza di cose, che dal palco del castello Tramontano di Matera per L’Oversound music festival ha chiesto che non si usassero i telefonini, ”malvezzo” represso dal personale della sicurezza che ha vigilato perchè quella richiesta fosse rispettata. ” Il Sig. Anderson non gradisce i flash e le luci del telefono-ha ripetuto una voce all’inizio del concerto, cominciato puntualmente alle 21.00- È pertanto vietato fare foto e video …”. Foto possibili alla fine, al momento del bis e qui i fans- e tra loro oltre agli over 60 – anche tanti giovani che hanno apprezzato il percorso di ricerca che Jethro porta avanti da mezzo secolo e, al quale, si sono ispirati in tanti. Sono bastati pochi accenni per ricordare le ballate di De André e Branduardi, le impressioni della Pfm o del Banco o le melodie dei Queen. Un maestro che ha fatto scuola anche…al Conservatorio , citando le arie di Johan Sebastian Bach con l’intramontabile ”Bourée”. E il pubblico ha apprezzato eccome quell’invito a riflettere in silenzio sui temi di ieri e di oggi, di una Terra e di una Umanità che giocano allo sfascio, in un mondo sempre più malato racchiuso nella alienante dimensione social, che fa finta di nulla su occhio e cuore di uomini e sull’anima della natura.



Ian Anderson in due ore di spettacolo, con una pausa di una decina di minuti, ha tirato fuori un repertorio che dal 1967 vede lo scozzese e la sua band far ascoltare quello che fa male, non si vuole o non si riesce a sentire, spiegato e cantato in un inglese che racchiude note e termini martellanti. Così, come accaduto lo scorso inverno nei concerti di Roma, Bologna e Milano non si poteva non fare riferimenti alla condizione degli ecosistemi, all’uso di armi devastanti come la bomba atomica, al populismo, a temi religiosi come Ian ha fatto con tanta ironia in Mrs Tibbets, Mine is The Mountain e altri brani della sua corposa discografia in quasi 50 anni di attività. Inevitabile che l’esecuzione di Bourèe (un arrangiamento strumentale di Ian Anderson della Suite per liuto n° 1 BWV 996 di J.S. Bach, pubblicato come singolo nel 1970 e poi nel LP Stand Up) abbia destato una ovazione, mentre il dinamico ”Menestrello” settantacinquenne ha accompagnato l’esecuzione con balletti e virtuosismi che hanno parte del suo repertorio. E con Aqualung (l’aspiratore) del 1971 , che riporta in copertina la figura di un barbone che per alcuni assomiglierebbe allo stesso Ian, i fans giunti anche da fuori regione hanno sottolineato con un lungo applauso l’articolata esecuzione, prima di ascoltare il “respiro” di Locomotive Breath. Alla guida il capostazione Ian e la band dei Jethro Tull. E per una città che attende un treno a scartamento normale da oltre un secolo è stata una boccata di ossigeno, portata da un vero Highlander armato di flauto traverso…