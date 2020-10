La notizia con tanto di foto social l’ha data, e non poteva essere diversamente, Michele Capolupo sul portale Sassilive, con tre crocette che contrassegnano gli eventi sensazionali e prioritri, che lui ha ”catturato” come un periscopio che esplora, intercetta e posta con tanto di fotogallery. Foto e link inequivocabili +++DJ LINUS CON LA MOGLIE CARLOTTA, MATTEO CURTI, SARA FORESTI E ALESSANDRA PATITUCCI SCOPRONO I SASSI DI MATERA: I POST SU INSTAGRAM+++ https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/dj-linus-con-la-moglie-carlotta-matteo-curti-sara-foresti-e-alessandra-patitucci-scoprono-i-sassi-di-matera-i-post-su-instagram/ e la cosa ha fatto il giro del web con le ”orecchie” (senza cuffie) che continuano a fischiare.



A Michele, dj ”Michelino” per tanti, è comunque quasi preso un colpo, perchè non lo hanno avvisato, pur avendoli più volte invitati a visitare Matera, tanto da raggiungerli ovunque durante le tournèe a Castellaneta(TA) o a Gallipoli (Lecce) a Milano con tanto di dono di pane di Matera, il re della buona tavola della Città dei Sassi. Avranno avuto i loro bravi motivi in incognito, per visitare Matera, provenienti dalla Puglia, lasciando un commento sulla piattaforma Instagram. Sarà per un’altra volta presidente del fans club Matera e ammiratore di Linus, Albertino e di tutta la band storica dei dj di radio deejay, M20, Radio Capitale e di tutte le ”reunion” che si tengono ovunque a suon di musica o di corsa, come è accaduto per tre anni con la maratona di Bari e per altre città. Resta l’impegno a Linus, Albertino e gli altri di tornare a Matera e magari in un concerto che Michele, e non solo lui, ne siamo certi vorrebbe far tenere dalle nostre parti. Gli spazi non mancano. Servono solo buona volontà. Il ritorno di pubblico e di promozione è assicurato. Ne riparliamo dopo la seconda tornata da epidemia da virus a corona. Biglietti a ruba per il live e gli occhi di Michele si stanno già illuminando, mentre la testa è già sul palco di radio dee jay.