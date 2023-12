E l’Avis sfogliò il calendario 2024 con la maestria artigiana

Un dono reciproco, solidale, che richiede dedizione, pazienza, creatività e con la precisione di quanti sono abituati a dare il massimo da sè stessi, auspicando che altri li imitino e facciano altrettanto. E’ quanto troverete nel calendario che l’Associazione volontari donatori di sangue di Matera presenterà sabato 16 dicembre a soci, cittadini, che credono nei piccoli ma grandi gesti di umanità e solidarietà. E per ricordarli l’Avis si è affidato a quanti lo fanno tutti i giorni, tornendo, modellando e via con i gerundi, fino al donando… Immagini e buone prassi da ricordare tutti i mesi dell’anno, giorno dopo giorno, recandosi in Ospedale o presso la sede di via Conversi per le giornate speciale. Basta poco, come continuiamo a ripetere, perchè donare significa darsi una controllata e per il piacere di farlo e basta. E’ contagioso, basta farlo una volta per farlo ancora. Lo sentirete ripetere nella serata di presentazioni con relatori, ospiti e protagonisti per tante ”gocce” di solidarietà. Buon feste.



Artigiani per AVIS 2024

Sabato 16 settembre 2023 il presidente dell’Avis comunale di Matera, Giuseppe Loperfido, avrà il piacere di presentare il tradizionale calendario tematico da tavolo 2024. Interverranno il professor Giovanni Caserta e il presidente CNA Basilicata Leonardo Montemurro. Modererà Pasquale Doria, studioso del Mezzogiorno e di Matera.

Quest’anno il calendario è dedicato agli artigiani del nostro territorio.Sono stati coinvolti gli orafi Giuseppe Sabino e Lela Campitelli, la ceramista Eufemia Caserta, il tornitore Massimo Casiello, il maestro ceramista e decoratore di maioliche Giuseppe Mitarotonda, le cartapestaie del carro della Bruna 2023, Luigia Bonamassa, Laura D’Ercole, Annalisa Di Gioia, Elena Mirimao, e gli artigiani del tufo Giuseppe e Vincenzo Rizzi.

La loro creatività e la grande passione per il proprio lavoro e la città accompagnerà i donatori nello scorrere colorato dei mesi del 2024.

Grazie alla disponibilità degli artigiani, al lavoro della tipografia Antezza e alla collaborazione del Presidente APT, dottor Antonio Nicoletti, l’Avis comunale di Matera avrà modo di rinnovare gli auguri per le imminenti festività confidando con speranza in un 2024 più sereno per tutti. La dottoressa Maria Rosaria Paterino, componente del direttivo Avis, porgerà ringraziamenti e saluti a tutti i convenuti e a quanti hanno contribuito a realizzare non solo il calendario, ma anche l’evento di presentazione.

L’appuntamento è per sabato 16 dicembre 2023 alle ore 17:00 nella Sala Conferenze Openspace della Mediateca APT

Presentazione calendario 2024