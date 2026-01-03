E’ “Labirinto” il tema della XI edizione di Amabili Confini. Scrivete ed inviate racconti brevi o poesie.

“Il mondo è un labirinto dal quale è impossibile fuggire”, scriveva Jorge Luis Borges in “Finzioni”. E sarà “Labirinto” il tema della undicesima edizione di Amabili Confini, che vedrà ancora una volta protagonisti i quartieri e i loro residenti.

“La parola, scelta dal team di Amabili Confini, -si spiega in una nota- rappresenterà la fonte di ispirazione per tutti coloro che vorranno cimentarsi nella scrittura di un racconto breve o di una poesia.

Pe partecipare a questa importante iniziativa, basterà collegarsi al sito www.amabiliconfini.it, compilare il modulo che comparirà nella home page e inviare l’elaborato in formato word entro il 30 aprile 2026. La redazione sarà pronta ad accogliere i testi che giungeranno da Matera e da tutta Italia. Come per le precedenti edizioni, è stato scelto un tema evocativo in grado di stimolare la sensibilità e la fantasia di ognuno, creando i presupposti per un’ampia partecipazione.” “Come da prassi, la parola eletta a tema della prossima edizione di Amabili Confini è stata la più votata tra quelle proposte da ogni componente dell’associazione.” – dichiara il direttore artistico Francesco Mongiello – “Siamo certi che ispirerà quanti vorranno partecipare a questa nostra iniziativa che conferisce dignità alle periferie e che, nell’arco temporale della rassegna, colloca saldamente la scrittura, le storie, i libri, al centro della vita collettiva.

Mettere su carta emozioni e pensieri restituisce sempre qualcosa di incomparabile valore. Con la scrittura si può infrangere quel muro di silenzio che spesso ci costringe a rimanere muti e a celare la nostra autentica voce interiore.” Il progetto, ideato da Mongiello, coinvolge ogni anno i residenti dei quartieri materani e di altri Comuni italiani. “Tra tutti gli scritti pervenuti -si specifica ancora nel comunicato- saranno scelti quelli che avranno suscitato maggiori emozioni, al di là della qualità letteraria. Amabili Confini, infatti, non rientra nella categoria dei festival o degli austeri premi letterari: non ci sono giurie di esperti con il compito di valutare gli elaborati. L’iniziativa è aperta a chiunque desideri assecondare le proprie emozioni e dare spazio alla propria immaginazione, dai bambini, agli adolescenti, agli adulti, agli anziani, con l’intento di far emergere inclinazioni e qualità che a volte si stenta a riconoscere.

Ad ogni quartiere di Matera sarà abbinato un prestigioso scrittore o scrittrice italiana, che converserà con gli autori dei testi selezionati, esprimendo le sue considerazioni e dando suggerimenti sui contenuti degli scritti. La seconda parte dell’incontro, invece, sarà dedicata alla presentazione del suo nuovo romanzo.

Amabili Confini è un progetto di comunità, volto a stimolare la partecipazione attiva degli abitanti in un processo di condivisione alimentato dal racconto e dall’ascolto reciproco.

La rassegna si svolgerà dal 14 maggio al 18 giugno, con un’anteprima che si terrà l’8 maggio. Si riconfermano le sezioni:

Periferie sociali: in cui si dà voce ai racconti dei migranti dei centri di accoglienza e dei detenuti della Casa Circondariale di Matera;

Fuori zona: riservata ai racconti pervenuti da altri luoghi della Basilicata e da altre Regioni italiane;

Amabili versi: dedicata alle poesie ispirate al tema della decima edizione e provenienti da tutto il territorio nazionale;

Amabili alchimìe: spazio dedicato alle relazioni e alle sinergie con altre associazioni culturali attive nel territorio lucano e non solo. In questo modo, grazie all’attivismo e all’entusiasmo di tanti appassionati, si innescheranno contaminazioni e si svilupperanno nuove idee. Per ulteriori informazioni: www.amabiliconfini.it – www.facebook.com/amabiliconfini/

Segreteria: info@amabiliconfini.it – tel. 335.7560493. “

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.