Colori, segni, suggestioni, sogni con quel piglio efficace, immediato, che lascia una impronta forte laddove passano e si ispirano i creativi dell’arte di strada per dirla in italiano o della “street art” per ricordare le radici statunitensi, che hanno raggiunto i cinque continenti. E Matera, che in questi anni ha visto il passaggio di diverse esperienze, porta nella Momart Gallery del Sasso Caveoso un altro esempio di quello che si potrà fare al giro di boa dell’anno da capitale europea della cultura alla vigilia di Natale. Uno spunto con le opere di 13 artisti negli ambienti grottali (con il clima natalizio ci stanno eccome) degli antichi rioni di tufo per legare quelle superfici di calcarenite e tufi al colore denso, che lascia il segno. L’inaugurazione è per sabato 21 dicembre, a ricordare quanto ha fatto la dinamica Monica Palumbo nell’ultimo lustro con Momart per far conoscere l’arte di strada, rimasta sui muri della città nuova.

L’esperienza della Street Art a Matera, in mostra alla Momart Gallery

S’inaugura sabato 21 dicembre 2019 alle ore 18, presso l’’associazione Momart Gallery di Matera (in piazza Madonna dell’Idris, nei Sassi), la collettiva Matera Streetart 2019, a cura di Monica Palumbo con testo critico di Antonella Marino (Fino al 20 gennaio 2020. Info: 3388414318; info@momartgallery.it). La mostra – patrocinata dal Comune di Matera, dalla Fondazione Matera 2019 e dalla Regione Basilicata – vuole testimoniare le interessanti esperienze di Street Art che negli ultimi quattro anni hanno coinvolto Matera e la sua provincia, attraverso le opere di 13 artisti di riconosciuto talento.

Chekos, Mister Thoms, Giorgio Bartocci, Luca Bia, Daniele Geniale, Carlitops, Nico Skolp, Biagio Lieti, Gods in love, Rizek, Ironmould, Ligama.

Sono i protagonisti più significativi di un percorso, intrapreso dalla Momart Gallery nel 2015 con un progetto sui muri del parco Macamarda in via Saragat, che si conclude nel 2019 con la direzione artistica della Openplayfulspace/Uisp Basilicata e di Matera 2019.

Durante la serata si potrà visionare l’inedita mappa turistica curata da Momart per la Fondazione Matera 2019. Si tratta di una guida itinerante di tutti gli interventi di arte urbana realizzati in questi ultimi anni nella città di Matera e negli altri paesi del territorio lucano. Scopo dell’iniziativa è quello di testimoniare la potenza e la fascinazione di questo linguaggio artistico, estrapolandone le linee guida ed evidenziando le ricadute culturali generati a livello locale e territoriale La mostra vuole anche avvicinare il contemporaneo all’antico: mettendo in relazione i colori forti e vivaci del mondo urbano e delle periferie con un uno spazio – quello dei Sassi, ai piedi dell’incantevole chiesa Madonna dell’Idris – che sembra immutato nel tempo.

Sotto lo sguardo discreto e complice degli antichi Sassi, durante la giornata inaugurale gli artisti si avvicenderanno sul piazzale esterno della Momart nella realizzazione di happening e live painting a più mani, alla presenza del pubblico. L’obiettivo della performance è catturare la curiosità dello spettatore, fargli vivere la magia della creazione di un’opera di grandi dimensioni, attrarlo nel mondo creativo dei colori.

L’evento, aperto a tutti con ingresso libero, sarà accompagnato dalla proiezione del film di Antonio Libutti “Con gli occhi al muro. Ricognizione e reportage sullo stato della street art in Italia”, con musica di Funk Rimini e Ricky Cardelli. Il documentario esplora il mondo dell’arte di strada, proponendo le esperienze più importanti del biennio 2014-2015 attraverso la voce dei protagonisti.

Mostra: Matera Streetart 2019

Patrocinio: Comune di Matera, Fondazione Matera 2019, Regione Basilicata

Artisti: Chekos, Mister Thoms, Giorgio Bartocci, Luca Bia, Daniele Geniale, Carlitops, Nico Skolp, Biagio Lieti, Gods in love, Rizek, Ironmould, Ligama

Sede: Momart Gallery di Matera, piazza Madonna dell’Idris (quartiere Sassi)

Curatore: Monica Palumbo

Testo critico: Antonella Marino

Inaugurazione: Sabato 21 dicembre 2019, ore 18

Durata: fino al 20 gennaio 2019

Info: www.momartgallery.it–HYPERLINK “mailto:info@momartgallery.it”info@momartgallery.it