E La Martella risuonò con l’orchestra di fiati

Si sono già esibiti in altre occasioni e per il 70° anniversario della nascita del borgo La Martella faranno sentire e vedere quanto valgono. Parliamo dei musicisti dell’orchestra di fiati che domani, sabato 15 aprile 2023 alle ore 19.30 si esibiranno all’Auditorium “Gervasio” di Matera. L’iniziativa, riporta un comunicato, è dell’Associazione Amici del Borgo e del gruppo di lavoro che sta lavorando per il ‘’settantennale’’. Sarà una serata evento con il concerto dell’Orchestra di Fiati e il racconto del programma delle attività per i 70 del Borgo. L’idea di svolgere l’evento nel cuore della città dei Sassi nasce dalla precisa volontà di rivolgere un caloroso invito ai materani, turisti e abitanti dell’intero territorio a sentirsi parte attiva di questo affascinate percorso che ha radice nel pensiero di comunità di Adriano Olivetti. Giusta sollecitazione. Auspicando che le note della compartecipazione risuoni ‘’martellante’’ tutto l’anno.