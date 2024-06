E’ in corso, al Castello del Malconsiglio di Miglionico, il Festival della Scienza

“Cosa ha originato l’universo e la vita sulla terra? Domande eterne che da sempre l’uomo si pone. La nostra Basilicata poi, colonia antica ma sempre vibrante dei geniali pitagorici, è luogo prediletto per riflessioni e conserva ancora l’energia e le affinità elettive che allacciano generazioni di esseri umani del passato con i piccoli adulti del domani.” Inizia così una nota con cui si presenta la iniziativa in corso (è iniziata ieri e termina domani 5 giugno) al Castello del Malconsiglio di Miglionico, dedicato alla celebrazione delle discipline STEAM – Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica – con il Festival della Scienza, un simposio di idee, laboratori, mostre, attività organizzato dell’Istituto Comprensivo di Miglionico – Grottole e Pomarico. La Dirigente Alma Tigre, ha scelto -si legge nel comunicato- “proprio “L’armonia dell’Universo” come iconico claim della manifestazione, che vedrà coinvolti i bambini in uno straordinario compito di realtà realizzato grazie al corpo docente e la testimonianza di nomi eminenti della fisica, medicina e ancora artisti, autori, musicisti, nomi della letteratura, giornalisti e scienziati che, attraverso le loro opere e parole, racconteranno come sia tutto concatenato e armonico, un unico energico flusso di meravigliose sfaccettature della natura e dell’universo. Il nostro universo studiato già nel V secolo a. C. e tutt’ora fonte di fascino, dubbio e mistero. Le tante attività estroflesse nella locandina ricca e piena di occasioni di crescita, annunciano una tre giorni incredibile per il Festival, patrocinato da Comune di Miglionico, Regione Basilicata, Università degli Studi della Basilicata, Conservatorio “E.R. Duni” di Matera, Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” di Bari, Materelettrica e Gens. La scuola partecipa attivamente alle giornate del festival attraverso l’organizzazione di spettacoli, laboratori realizzati all’interno e fuori dalle aule, mostre allestite nel Castello del Malconsiglio e ogni ordine e grado dei tre plessi di Miglionico, Grottole e Pomarico, hanno prodotti podcast, musical, workshop, dibattiti e una offerta omnicanale per declinare l’armonia universale. Le insegnanti hanno seguito e guidato gli alunni nella preparazione ed esecuzione delle manifestazioni rispettando i tempi, la sensibilità e le potenzialità di ognuno. Insegnanti, fuori e dentro le aule, che scrivono racconti e consegnano istruzioni per la vita, non solo conoscenza dei concetti, ma vita e gioia Ed è quello che ha fatto anche la Maestra Katia Leone, pensando non solo ai suoi bambini ma a tutti i piccoli da 7 anni in su, con il racconto UNA FESTA DI TROPPO, l’undicesimo segmento delle “Tanti auguri anche se…31 storie per 31 compleanni da Favola” cronaca di compleanno indimenticabile e buffo, parte centrale dell’opera edita da Storybox che collabora con l’Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi e al suo interno un’esclusiva filastrocca di Roberto Piumini e le illustrazioni di Silvia Baroncelli.” Libro che è stato presentato da Eleonora Centonze e dalla stessa Maestra Katia nella prima giornata.

“Tutti gli studenti, dai più piccini, ai giovani ragazzi -prosegue la nota- pronti per un nuovo ciclo, si sono impegnati con entusiasmo e partecipazione. Imperdibile l’occhio che immortala, quello che ferma il mondo che gira intorno, grazie ai piccoli fotografi della 3° A primaria di Miglionico, che nella mostra fotografica “L’OCCHIO DEL FOTOGRAFO”, in programma oggi, 4 giugno alle ore 18:00, ci racconteranno il mondo visto dalla loro prospettiva partendo dalle evidenze del progetto fatto con il CEA – Centro di educazione ambientale che ha visto i piccoli protagonisti e storici dell’immagine. La Maestra Anna Maria Manzara, che ha ideato e curato progetto e mostra insieme alle sue colleghe Katia Leone, Luisa Giannelli e Anna Modena, anticipa inoltre che vi sarà un momento di chiusura anno scolastico dal titolo “L’emozionante viaggio dei bambini della classe 3°A” un viaggio empatico attraverso le emozioni dei bambini. La maestra aggiunge: “le parole, i pensieri, e sensazioni che i bambini esprimeranno sono intrecciati con molteplici canzoni di musicisti contemporanei come Andrea Basevi, Tullio Visioli, Manolo Da Rold”. Il tempo e i numeri… li conta il cuore.”