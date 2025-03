E il festival di musiche Mercadantiane concesse il bis in Santa Croce…

….Per il secondo appuntamento, dedicato al noto compositore e musicista Saverio Mercadante, l’associazione culturale ‘’Leone Murgiano’’ e quanti supportano con entusiasmo l’iniziativa, hanno scelto un luogo della memoria di Altamura. Quel monastero di Santa Croce, nel cuore antico, testimone di vita, stori e personaggi, che sono parte della memoria della città murgiana. E Gianni Mercadante, nel comunicato che segue, ci fornisce alcuni dati e immagini di quel gioiello fatto edificare dall’Università nel 1500. Qui esibiranno domenica 16 marzo, alle 19.30 il soprano Rosa Simone , il tenore Giuseppe Tarantino , la violinista Eziana Mussella e il pianista Donato Pappalardo con un ricco e vario repertorio mercadantiano che porterà alla atmosfere di una musica senza tempo, che appassionati e soprattutto i giovani devono conoscere e apprezzare. E chissà, è auspicabile, che alcuni di loro non possano seguire le orme e i successi di Saverio Mercadante.

COMUNICATO STAMPA

Secondo appuntamento delle musiche mercadantiane ad Altamura



Saverio Mercadante

Dell’artista altamurana Daniela Denora presente

Nella Caffetteria del Palazzo Mercadante- Corso Federico II di Svevia

Dopo il primo concerto tenuto nel “Garden Roof” dell’Hotel San Nicola il 23 febbraio scorso ad Altamura, continua il percorso itinerante della seconda edizione del Festival delle Musiche Mercadantiane 2025.

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 16 marzo 2025 alle ore 19.30 nella Sala conferenze dell’ex Conservatorio Santa Croce, in pieno centro storico.

Un contenitore culturale di grande fascino, poco conosciuto, che si sta facendo apprezzare sempre di più per le numerose manifestazioni che vengono organizzate e realizzate.

Edificato alla fine del 1500 dall’antica “Universitas di Altamura” col sostegno della Casa Farnese su un antico insediamento, come risulta dai resti messi a vista a pianoterra, è stato per oltre tre secoli un istituto di accoglienza e formazione domestica per ragazze orfane. Una lastra di marmo posta lunga la scalinata che conduce al primo piano ne ricorda i nomi dei benefattori, tutti esponenti delle famiglie nobili locali, come il busto del Conte Francesco Sabini che troneggia in una sala.



Simboli di Santa Croce:

Stemma Farnese; stemma civico di Altamura



Nell’attigua chiesa seicentesca è presente sotto la volta dell’ingresso la Stella dei Cavalieri di Malta. Insomma, piccole pillole di storia a rendere suggestivo e affascinante il luogo del concerto dove si esibirà l’Ensemble Mediterraneo che sarà diretto dal M° Giuseppe Basile, direttore artistico e musicale del Festival delle Musiche Mercadantiane.



Musicisti:

-Rosa Simone, soprano;

Giuseppe Tarantino, tenore;

Eziana Mussella, violino;

Donato Pappalardo, pianoforte

Conduzione e guida all’ascolto: dott.ssa Mariapaola De Santis, giornalista.

Riprese video: regista Federico Emilio Cornacchia della Pine Film Production; fotografia: Carlo Centonze.

Ingresso, fino ad esaurimento posti; preferibile prenotare, causa posti limitati

Contatto telefonico: 339-79 22 119.





Prossimi appuntamenti:

-domenica 30 marzo ore 19.30 – Ristorante SHODAI, Palazzo Anteprima;

-domenica 13 aprile ore 19.30 – Luoghi di Pitti – Masseria San Giovanni;

-mercoledì 14 maggio ore 20.30 – Teatro Mercadante, serata conclusiva

Organizzazione a cura dell’Associazione Culturale “Leone Murgiano” presieduta dal Cav. dott. Giovanni Mercadante e dal vice presidente avv. Pierfrancesco Viti.

GIANNI MERCADANTE/Altamura

12.3.2025

