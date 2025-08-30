E Greg Calculli incantò Osaka al piano con un recital italo giapponese

E’accaduto nella serata del 30 agosto a Osaka, nella Terra del Sol Levante, in occasione dell’Expo dove c’era anche la Regione Basilicata per promuovere la nostra offerta turistica, dai ritmi incentrati alla sostenibilità, e con le note del cuore che salgono sul pentagramma dell’accoglienza. E a dare il ”La” a questa presenza ci ha pensato il nostro Gregorio ” Greg” Calculli con un recital al pianoforte legato a un progetto con un vasto repertorio di musica classica ispirato a musicisti e compositori giapponesi come Ryūichi Sakamoto,considerato tra i pionieri della fusione tra la musica etnica orientale e le sonorità elettroniche occidentali. Un progetto ambizioso, che ha fatto proseliti e Greg Calculli- noto per essere arrangiatore e compositore storico di brani di Achille Lauro e per l’orchestra di Geolier- ha avviato un progetto interessante e originale. Il recital con la soprano nipponica Misaki Morino ne è la piacevole conferma.E se da cosa nasce cosa non è escluso che Calculli, magari in coppia con Misaki Morino, possa tenere un concerto anche a Matera. E’ auspicabile…





