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E Graziella ”a’ Fasanella” insegnerà ai piccoli l’arte di fare il pane

Franco Martina
Di Franco Martina

L’invito alla più anziana fornaia di Ferrandina, Graziella Filazzola nota con il soprannome familiare di ”A Fasanella” a fare da testimonial in classe, tra i bambini delle scuole primarie,è venuto da Leo Montemurro di Cna e condiviso da Rosa Gentile di Confartigianato nel corso della premiazione dell’evento ” Donne di carta” svoltasi a Ferrandina https://giornalemio.it/eventi/premio-donne-di-carta-a-ferrandina-a-graziella-a-fasanella/. E lei si è detta disponibile a farlo affinché lo spirito che ha animato il ”Forno della nonna” da 60 anni , oggi gestito dal nipote Mattia, possa trovare passione e interesse tra le giovani generazioni. Del resto la dedica riportata sul targa del premio, attribuitole dall’associazione Donna 2000&Amici ” A Graziella ‘a Fasanella 65 anni di forno, farina e amore” è la conferma di cosa occorre fare per portare avanti un mestiere che richiede sacrifici e con tante difficoltà per le imprese artigiane, e non solo di quelle della panificazione,trovare lavoranti e garantire il ricambio generazionale.

” Ho cominciato quando avevo 20 anni, 65 anni anni fa- dice Graziella. Ero sposato con mio marito, Giuseppe Manzione, e decisi di comprare il forno di via Cirillo. Ci credevo e partii con quel forno. Lavoravo la farina per preparare anche pezzi da 3 kg , ma infornavo anche tanto pane che portavano le donne ferrandinesi” Poi il passaggio a un forno più grande, quello di via Giovanni Di Dio, con il forno della nonna che ha accresciuto e diversificato i prodotti da forno dal pane, compreso quello azzimo non lievitato, a focacce, biscotti e altre squisitezze. ” E’ stata una vita di sacrifici-continua Graziella. Mi alzavo alle 2.00 e trascorrevo tante ore nel forno, seguendo tutte le fasi delle lavorazioni. Ci sono stati momenti di difficoltà, superati con la tenacia di fare bene un lavoro che mi è sempre piaciuto e che mi ha consentito di realizzare tanti progetti per la famiglia. Ai giovani che volessero intraprendere il lavoro di panettiere dico che per fare questo mestiere occorrono orgoglio e amore. Il profumo del pane è bello, è uno spettacolo”. E magari comincerà così le sue lezioni a scuola con i bimbi delle primarie.Attendiamo il progetto. Naturalmente si comincerà da Ferrandina. Il sindaco Carmine Lisanti e le associazioni che hanno promosso il premio ”Donne di Carta” sono pronti a sostenere l’iniziativa. Il pane da generazioni e il re della tavola di Ferrandina ed è giusto che i piccoli ne ereditino qualità, fragranza e la filiera economico del territorio. Un ulteriore spunto per la dinamica Maria Carlucci, presidente dell’Associazione Donna 2000&Amici, che è in grado di fare rete tra associazioni e generazioni, per l’edizione del Premio Donne di Carta 2027

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