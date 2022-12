E due…dopo i Placebo anche Sfera Ebbasta a Matera

Si annuncia davvero con il botto il cartellone 2023 di concerti alla Cava del Sole organizzato da Sonic Park, con una scelta di nomi di rilievo e di tendenza. E così, dopo i Placebo, tocca al rapper italiano Sfera Ebbasta che non mancherà di richiamare con il ‘’Summer tour’’ fans da ogni dove. Prevendita cominciata il 16 dicembre per il concerto fissato per il 20 luglio. Fino ad allora un ripasso , via web, o in casa con apparecchi ad alta fedeltà per riascoltare i brani vecchi e nuovi della produzione di ‘’Sfera’’. Quanto a noi. Attendiamo i prossimi annunci degli organizzatori di Phoenix AC e Reverse Agency.



GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2023

Biglietti in vendita da venerdì 16 dicembre ore 18

posto unico in piedi 40€ + dp | posto in piedi early entry 60€ + dp

DOPO LO STREPITOSO SUCCESSO NEI PALAZZETTI

CON IL “FAMOSO TOUR 2022”

SFERA EBBASTA

L’ARTISTA PIÙ ASCOLTATO IN ITALIA NEL 2022 SU SPOTIFY

ARRIVA A SONIC PARK MATERA

Dopo il grandissimo successo del FAMOSO TOUR 2022 – una catena di 9 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, che si è conclusa con un finale trionfante pieno di ospiti e sorprese lo scorso 11 ottobre al Mediolanum Forum di Assago – Sfera Ebbasta annuncia il SUMMER TOUR: dieci appuntamenti nei più importanti festival italiani.

Il trapking di Cinisello Balsamo, ovvero l’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti, arriva così per uno strepitoso concerto alla Cava del Sole “David Sassoli” di Matera il 20 luglio. Un’importante conferma del ruolo di primo piano di Sonic Park Matera fra le grandi manifestazioni musicali del Paese, grazie alla location unica nella città dei sassi Patrimonio Unesco dell’Umanità e all’organizzazione di Phoenix AC e Reverse Agency.

Per il secondo anno consecutivo Sfera è l’artista più ascoltato in Italia su Spotify e numeri e record che si sommano sono il segno evidente di un impatto unico sulla musica in Italia e non. Nel concerto di Matera farà ascoltare le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, fino ad arrivare agli ultimi brani di FAMOSO, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, insieme ai migliori brani dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN, pubblicato lo scorso maggio sempre per Island.

